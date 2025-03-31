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Посол Бельгии: Вьетнамско-бельгийские отношения развиваются в преддверии государственного визита
Посол Карл Ван ден Босше назвал этот визит вехой в более чем пятидесятилетних двусторонних связях. Король Филипп, посетивший Вьетнам в четвертый раз с 1994 года, укрепил глубокие связи с этой страной, а королева Матильда совершила рабочую поездку в мае 2023 года в качестве почетного президента ЮНИСЕФ Бельгии.
Визит подтверждает роль Вьетнама как надежного и стабильного партнера в условиях глобальной неопределенности и подчеркивает необходимость тесного сотрудничества между Бельгией, Вьетнамом, АСЕАН и Европейским союзом (ЕС) для укрепления региональных связей, сказал он.
Размышляя о развитии двусторонних связей, он сказал, что с момента установления дипломатических отношений 22 марта 1973 года Бельгия стала одной из первых западных стран, подписавших с Вьетнамом соглашение о сотрудничестве в области развития.
Со временем это партнерство превратилось из сотрудничества в области развития в равноправное, взаимовыгодное сотрудничество, направленное на решение глобальных проблем, охватывающее сельское хозяйство, культуру, образование, борьбу с изменением климата, развитие энергетики и «зеленую» логистику.
Стратегическое партнерство в области сельского хозяйства 2018 года сделало агропродовольственную отрасль краеугольным камнем двусторонних связей, а управляемый Бельгией промышленно-портовый комплекс DEEP C в Хайфоне и Куангнинь служит примером инвестиционной роли Бельгии, стимулирующей приток иностранного капитала. Обе страны разделяют стремление к «зеленому» росту: бельгийские компании сотрудничают в проектах по водородной энергетике и логистике. В ходе визита ожидается подписание ключевых соглашений в этом секторе, которые будут способствовать переходу Вьетнама к «зеленой» и устойчивой экономике.
В культурном плане Бельгия демонстрирует свое наследие через фестивали еды, кинопоказы делегации Валлонии и Брюсселя и выступления королевских ходулистов Мерхтема на ежегодном фестивале в Хюэ. К 50-летию установления дипломатических отношений в 2023 году второй Фестиваль бельгийской культуры и еды в Хайфоне превратился в крупное мероприятие, способствующее укреплению связей между людьми. Став ежегодной традицией после успешного проведения в 2022-2024 годах, он способствует укреплению культурного обмена.
Говоря об агенте Оранж (АО)/диоксине, посол приветствовал единогласную резолюцию Палаты представителей Бельгии от 5 октября 2023 года, заявив, что это единственный в мире подобный законодательный акт в поддержку вьетнамских жертв. Он выразил надежду, что обе страны изучат различные подходы к решению проблемы затянувшегося воздействия АО.
Во франкоязычном сообществе единственным азиатским представительством остается Делегация Валлонии-Брюссель, созданная во Вьетнаме в 1996 году. За почти три десятилетия оно реализовало более 800 беспроигрышных совместных проектов.
На 12-й сессии Постоянного совместного комитета правительства Вьетнама, франкоязычной общины Бельгии и Комиссии французского сообщества Брюссельского столичного региона в ноябре 2024 года в Брюсселе обе стороны согласовали программу сотрудничества на период 2025-2027 годов, в которой особое внимание уделяется 17 практическим и эффективным проектам в области психического здоровья и семейной медицины, охраны окружающей среды, логистики, подготовки кадров, устойчивого сельского хозяйства, обучения французскому языку, адаптации к изменению климата, исследований и инноваций.
Во время государственного визита бельгийская королева посетит Национальную детскую больницу Вьетнама в Ханое в рамках проекта сотрудничества в области психического здоровья - сферы, представляющей для нее особый интерес и приоритет.
Посол также отметил, что Вьетнам принимает у себя Азиатско-Тихоокеанскую штаб-квартиру Международной организации франкофонии (OIF), а Пьер Дю Виль возглавляет Группу франкоязычных посольств, представительств и учреждений (GADIF) во Вьетнаме, заявив, что это дает преимущество для сотрудничества франкофонии не только между франкоязычным бельгийским сообществом и Вьетнамом, но и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Отвечая на вопрос о том, какие возможности откроются после визита, дипломат сказал, что короля и королеву будут сопровождать 30 лидеров бизнеса и около 12 ректоров университетов. Ожидается, что между бельгийскими и вьетнамскими университетами будет подписан ряд меморандумов о взаимопонимании (MoU), что откроет путь к новому академическому сотрудничеству.
Посол также будет сопровождать короля и королеву в Музей военных останков в Хошимине, где они осмотрят экспозицию, посвященную последствиям применения диоксина «Агент Оранж», и встретятся с вьетнамцами, пострадавшими от него.
По этому случаю Бельгия представит технологию обеззараживания почвы в районах, пострадавших от «Агента Оранж». Опираясь на свой опыт, Бельгия сможет постепенно передать эту технологию вьетнамским партнерам для долгосрочного восстановления, добавил он.