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Посол: АММ-56 посылает послание мира, стабильности, процветания
По его словам, АСЕАН также разделяет мнение о том, что переговоры и разногласия можно урегулировать посредством диалога в соответствии с международным правом.
В своем выступлении министры иностранных дел стран-партнеров, с одной стороны, подтвердили свои обязательства по развитию региона, диалогу и сотрудничеству, а с другой стороны, выдвинули инициативы и обязательства по поддержке АСЕАН в построении ее сообщества.
Официальные лица также привержены общей цели: научить АСЕАН, несмотря на трудности, оставаться центральной и движущей силой во всех усилиях по достижению мира и стабильности в регионе.
Восточное море — одна из часто упоминаемых тем в АСЕАН с 1992 года — стала общей темой для обсуждения всеми странами, участвующими в форумах АСЕАН. Ву Хо сказал, что страны признали прогресс, достигнутый в создании Кодекса поведения в Восточном море (COC), и сочли его позитивным шагом и знаком поощрения в направлении укрепления доверия или даже продвижения превентивной дипломатии для гармонизации всех отношений и интересов, обеспечения мира и стабильности в регионе.
Он добавил, что вьетнамская делегация во главе с министром иностранных дел Буй Тхань Шоном также направила сообщение о более активном, ответственном и инициативном Вьетнаме, присоединяющемся к деятельности АСЕАН, и продемонстрировала имидж Вьетнама как миролюбивой, готовой к сотрудничеству и дружественной нации со всеми страны по всему миру.
По его словам, Вьетнам желает внести свой вклад в подлинное развитие АСЕАН, сделав ее ядром и силой для поддержания мира и стабильности в Юго-Восточной Азии, а также во всей Азии и Индо-Тихоокеанском регионе.