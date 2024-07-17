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НОВОСТИ

Посольство проверяет информацию о четырех гражданах Вьетнама, найденных мертвыми в тайском отеле

Посольство Вьетнама в Таиланде совместно с компетентными органами Таиланда работает над проверкой фактов по делу о том, что четверо граждан Вьетнама были найдены мертвыми в одном из отелей Бангкока, а также принимает необходимые меры по защите граждан, сообщил посол Вьетнама в Таиланде Фам Вьет Хунг.
  Тайская полиция прибывает на место происшествия для проведения расследования. Фото: VNA  
Местные СМИ сообщили 16 июля, что шесть человек, четверо из которых вьетнамцы, были найдены мертвыми в отеле Grand Hyatt Erawan в районе Патхум Ван.

Полиция Лумпини была предупреждена о происшествии около 17:30 вечера по местному времени. Они обнаружили трех мужчин и трех женщин мертвыми в номере без признаков борьбы, а их багаж - возлевходной двери.

Следователи опознали погибших: двое вьетнамцев с гражданством США и четверо с гражданством Вьетнама. Первоначальные следы, обнаруженные на месте происшествия, показали, что они могли умереть от отравления. Однако пока неясно, покончили ли они с собой или были отравлены.

Полиция изучает записи камер видеонаблюдения и опрашивает свидетелей, чтобы собрать больше улик.

На место происшествия также прибыл премьер-министр Таиланда Среттха Тхависин.

ВИА/ИЖВ

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