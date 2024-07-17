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Посольство проверяет информацию о четырех гражданах Вьетнама, найденных мертвыми в тайском отеле
Полиция Лумпини была предупреждена о происшествии около 17:30 вечера по местному времени. Они обнаружили трех мужчин и трех женщин мертвыми в номере без признаков борьбы, а их багаж - возлевходной двери.
Следователи опознали погибших: двое вьетнамцев с гражданством США и четверо с гражданством Вьетнама. Первоначальные следы, обнаруженные на месте происшествия, показали, что они могли умереть от отравления. Однако пока неясно, покончили ли они с собой или были отравлены.
Полиция изучает записи камер видеонаблюдения и опрашивает свидетелей, чтобы собрать больше улик.
На место происшествия также прибыл премьер-министр Таиланда Среттха Тхависин.