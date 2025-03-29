Поощрение рождаемости: необходимы достаточно сильные и привлекательные меры

Многие политики пересматриваются с целью стимулирования рождаемости, например: Политбюро постановило не применять дисциплинарные меры к партийным членам, родившим третьего ребенка; введено бесплатное или частично субсидируемое обучение. Совсем недавно Министерство здравоохранения предложило: предоставить каждой супружеской паре и отдельным гражданам право самостоятельно решать, сколько детей они хотят иметь и когда их рожать в соответствии со своими условиями; продлить декретный отпуск до 7 месяцев для женщин, родивших второго ребенка, а также оказать поддержку в аренде и приобретении социального жилья. Возникает вопрос: помогут ли предлагаемые меры в новом проекте Закона о народонаселении улучшить ситуацию с низким уровнем рождаемости?

Продление декретного отпуска и поддержка жилья

Согласно данным Генерального статистического управления, население Вьетнама в 2024 году составит примерно 101,3 миллиона человек. Общий коэффициент рождаемости составляет 1,91 ребенка на женщину, что ниже уровня воспроизводства населения (2,1 ребенка на женщину) и продолжает снижаться. Если не принять своевременных мер, уже через 10 лет Вьетнам официально войдет в фазу старения населения и столкнется с риском нехватки рабочей силы в будущем.

Особенно низкий уровень рождаемости наблюдается в крупных городах и промышленных зонах, где высокие расходы на воспитание детей и интенсивный рабочий график заставляют многие пары откладывать рождение ребенка или вовсе отказываться от этого. Учитывая такую ситуацию, Министерство здравоохранения предложило ряд мер, направленных на стимулирование семей к рождению как минимум двоих детей.

Глава Департамента народонаселения Министерства здравоохранения Ле Тхань Зунг сообщил, что департамент разработал и представил Министерству здравоохранения проект Закона о народонаселении для подачи в правительство. В законопроекте предлагаются три основные группы мер: поддержание уровня рождаемости, необходимого для воспроизводства населения; сокращение дисбаланса полов при рождении и приведение соотношения полов к естественному уровню; повышение качества населения.

В рамках политики по обеспечению уровня рождаемости, необходимого для воспроизводства населения, законопроект предлагает установить, что каждая супружеская пара и каждый гражданин имеют равное и добровольное право самостоятельно принимать решение о рождении детей, времени рождения, количестве детей и интервалах между их рождением в соответствии с возрастом, состоянием здоровья, условиями обучения, работы, занятости, доходами и возможностями воспитания детей.

Одновременно законопроект также предлагает разрешить женщинам-работницам, родившим второго ребенка, продлить декретный отпуск до 7 месяцев вместо нынешних 6 месяцев; создать условия для поддержки женщин, родивших двоих детей, в промышленных зонах, в зонах экспортной переработки, а также в провинциях и городах с низким уровнем рождаемости при аренде или покупке социального жилья.

В настоящее время женщины, родившие ребенка, имеют право на 6-месячный декретный отпуск, включая период до и после родов. Предложение продлить отпуск до 7 месяцев для женщин, родивших второго ребенка, рассматривается как мера по поддержанию уровня воспроизводства населения и повышению качества населения.

Нгуен Тхи Лан, работница промышленной зоны Шайдонг B, поделилась, что эта политика принесет пользу как матери, так и ребенку, так как дополнительное время для ухода за младенцем в первые месяцы жизни очень важно. Однако она также выразила обеспокоенность по поводу доходов, так как, несмотря на дополнительный месяц отпуска, без соответствующей финансовой поддержки семейная жизнь может стать сложнее.

Разделяя это мнение, Фам Тхань Тхуи, работница промышленной зоны Шайдонг B, поддерживает инициативу о дополнительном месяце декретного отпуска. Однако она обеспокоена тем, что после возвращения на работу ей могут поручить менее значимые задачи, уменьшатся возможности для карьерного роста или, в случае краткосрочного трудового договора, ее могут даже уволить.

Нгуен Хоай Нам (Акционерная компания TMN) отметил, что, будучи владельцем компании с большим количеством женщин-работников, он поддерживает увеличение декретного отпуска, так как это позволит матерям уделять больше времени заботе о ребенке.

Однако он также подчеркнул, что данная мера создаст значительную нагрузку на бизнес с точки зрения поддержания производственного процесса. Если не будет механизмов поддержки временного найма или разумного перераспределения кадров, предприятия могут столкнуться с трудностями. Он выразил надежду, что правительство обеспечит баланс между защитой прав работников и стабильностью работы предприятий.

Эксперты отмечают, что для того, чтобы политика стимулирования рождаемости действительно была эффективной, необходим комплексный и сбалансированный подход, учитывающий интересы работников, бизнеса и государства. Продление декретного отпуска, финансовая поддержка или предоставление жилья – это важные меры, но они должны сопровождаться гарантиями трудовых прав, стабильного дохода и созданием дружественной к семье рабочей среды.

Кроме того, политика должна реализовываться с учетом региональных особенностей, особенно в крупных городах и промышленных зонах, где уровень рождаемости стремительно снижается. Правительству следует разработать механизмы поддержки бизнеса для обеспечения непрерывного производственного процесса в период декретного отпуска, а также поощрять предприятия к внедрению выгодных условий для женщин, чтобы они могли спокойно рожать детей, не опасаясь за свою карьеру.

Отмена платы за обучение: Устранение барьеров для рождения детей

Политбюро недавно одобрило политику неприменения дисциплинарных мер к партийным членам, имеющим третьего и последующих детей, а также полное освобождение от оплаты обучения для учащихся государственных образовательных учреждений – от детских садов до окончания средней школы по всей стране.

Эксперты считают, что эти инициативы соответствуют реальной ситуации и будут способствовать достижению уровня рождаемости, необходимого для воспроизводства населения. Одной из главных причин, по которой многие семьи откладывают рождение детей, является финансовая нагрузка, особенно в крупных городах, где расходы на воспитание детей чрезвычайно высоки.

Однако многие женщины по-прежнему обеспокоены влиянием рождения детей на карьеру, доходы и возмозность профессионального роста. Поэтому, чтобы поддерживать уровень воспроизводства населения и противостоять старению населения, необходим комплексный подход, который позволит женщинам сбалансировать работу и семейные обязанности.

Профессор Нгуен Динь Кы, бывший директор Института демографии и социальных проблем, отметил, что отмена дисциплинарных мер в отношении партийных членов, имеющих третьего и последующих детей, станет важным поворотным моментом, который поможет замедлить нынешнюю тенденцию снижения рождаемости. Это также создаст предпосылки для корректировки и совершенствования соответствующих нормативных актов.

В частности, пересмотр Закона о народонаселении 2008 года и последующее принятие нового Закона о народонаселении позволят унифицировать и синхронизировать положения в системе демографической политики, сделав их более соответствующими текущей ситуации. Кроме того, важно понимать, что рождение ребенка приносит не только радость и ответственность для семьи, но и в будущем он станет ценным вкладом в развитие общества.

Следовательно, забота о детях не должна быть исключительно обязанностью семьи, а требует участия как государства, так и всего общества. В настоящее время государство уже предпринимает шаги в правильном направлении, предоставляя бесплатное образование, однако этого недостаточно, поскольку воспитание ребенка связано с множеством других затрат. Государству следует заранее пересмотреть политику поддержки женщин и молодых семей, учитывать опыт других стран и обеспечить адекватные меры содействия, которые будут способствовать рождению и воспитанию будущих поколений.

По мнению экспертов, для того чтобы политика стимулирования рождаемости была действительно эффективной, необходим комплексный подход, который сочетает финансовую поддержку, социальные льготы и улучшение трудовой среды. Увеличение продолжительности декретного отпуска до 7 месяцев дает женщинам больше времени для ухода за ребенком, однако необходимо сопровождать это мерами по обеспечению дохода и сохранению рабочих прав, чтобы избежать негативного влияния на их карьеру.

Для достижения долгосрочной эффективности эти политики должны реализовываться комплексно и при тесном взаимодействии государства, бизнеса и общества. Помимо финансовой поддержки, необходимо создавать благоприятную для семьи рабочую среду, включая гибкий график работы и поддержку услуг по уходу за детьми на рабочем месте, чтобы женщины могли сбалансировать работу и семейные обязанности. Это станет прочной основой для устойчивого демографического и экономического развития в будущем.