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Положительное сальдо торгового баланса по экспорту сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции составило почти 6 млрд. до
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта и импорта за семь месяцев снизился на 9,1% и 11,8% соответственно.
Только в июле страна получила 4,62 млрд. долл. США от экспорта сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции, что на 5,3% больше, чем в прошлом году.
За период с января по июль доходы от экспорта рыбных продуктов снизились до 4,95 млрд. долл. США, или на 25,4%, а лесных - на 25,5%, до 7,79 млрд. долларов США.
При этом экспорт сельскохозяйственной продукции составил почти 14,99 млрд. долл. США, увеличившись на 13,2%, в основном за счет овощей и фруктов, риса, орехов кешью, кофе и продукции животноводства, сообщает министерство.
Однако по некоторым основным видам сельскохозяйственной продукции, таким как каучук, чай, перец, маниока и продукты из маниоки, экспорт снизился.
За семь месяцев стоимость экспорта сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции в страны Азии и Африки увеличилась на 2,3% и 14,1% и составила 14,06 млрд. и 573 млн. долл. соответственно. В то же время экспорт в страны Америки, Европы и Океании снизился на 29,2%, 13,3% и 25,6%.
Китай, США и Япония остались тремя крупнейшими импортерами вьетнамской сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции, составив 21,9%, 20,4% и 7,6% от общего объема.
Министерство заявило, что будет и дальше продвигать продукцию для внутреннего потребления и экспорта, а также сосредоточится на решении вопросов, связанных с рынком, чтобы облегчить экспорт, особенно в Китай, США, ЕС и Евразийский экономический союз.
Кроме того, министерство будет оптимизировать соглашения о свободной торговле для увеличения объемов поставок ключевых товаров, оказывать поддержку предприятиям в поиске новых заказов и координировать работу по защите торговых марок и географических указаний для потенциальных товаров.