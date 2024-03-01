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Положительное сальдо торгового баланса Вьетнама в январе-феврале достигло 4,72 млрд. долл. США
В частности, в феврале экспорт составил 24,8 миллиарда долларов США, снизившись на 28,1 % по сравнению с предыдущим месяцем и на 5 % по сравнению с предыдущим годом, а за первые два месяца - 59,34 миллиарда долларов США, увеличившись на 19,2 % по сравнению с предыдущим годом.
Экспортная стоимость 11 товаров превысила 1 миллиард долларов США, что составляет 75,1% от общего объема экспортной выручки. Примечательно, что стоимость экспорта четырех товаров превысила 5 миллиардов долларов США.
Между тем, объем импорта в феврале составил 23,72 миллиарда долларов США, снизившись на 23,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а за первые два месяца - 54,62 миллиарда долларов США, увеличившись на 18% по сравнению с предыдущим годом.
США были крупнейшим экспортным рынком Вьетнама в этот период, с оборотом в 17,4 миллиарда долларов США, что на 33,7% больше, чем в прошлом году, а Китай был крупнейшим импортным рынком страны с оборотом в 20,9 миллиарда долларов США, что на 49,7% больше, чем в прошлом году.