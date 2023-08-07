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Политическая речь председателя НС Вьетнама стала обсуждаемой темой у индонезийских СМИ
Председатель НС Вьетнама выступил с речью на мероприятии, организованном Внешнеполитическим сообществом Индонезии (FPCI) в Джакарте 5 августа в рамках своего официального визита в страну-архипелаг.
В своем выступлении председатель НС Хюэ назвал Индонезию ведущей страной АСЕАН в поисках мирных решений для обеспечения мира и сотрудничества, сообщает Antara - национальное информационное агентство Индонезии.
По его словам, сходство культуры и основополагающей идеологии двух народов, географическая близость, исторические связи, а также общие стремления к миру формируют естественную связь между Индонезией и Вьетнамом и несут в себе ценности, прошедшие испытание временем.
Он считает Индонезию родиной многих вдохновляющих идей, которые выходят за рамки региона, где идеи независимости, самостоятельности, самоусиления и неприсоединения уже давно являются философией внешней политики Индонезии и разделяются многими странами.
Индонезия и Вьетнам также имеют глубокую культурную близость, продолжил он, отметив, что с VII века между древними королевствами Вьетнама и Индонезии существовали обмены и связи в области торговли, культуры, лингвистики и антропологии. Обе страны объединяет длительное развитие сельского хозяйства, а также схожие архитектурные особенности.
Руководитель НС Вьетнама добавил, что Индонезия - близкий друг и добрый сосед, который в прошлом долгое время сопровождал Вьетнам. Она была первой страной в Юго-Восточной Азии, установившей дипломатические отношения с Вьетнамом в 1955 году. Президент Хо Ши Мин и президент Сукарно имели одинаковые взгляды и представления о мирном и развивающемся мире, сообщает Antara.
В своей статье интернет-издание Republik Merdeka (Independent Republic) сообщило, что председатель НС Вьетнама высоко оценил давние отношения с Индонезией и призвал к межсекторному сотрудничеству в 21 веке.
Он отметил, что в контексте географической близости и тесных исторических отношений обе страны должны продолжать стремиться к реализации общих устремлений по созданию мира и стабильности в регионе, особенно в 21 веке, который считается важной эпохой для Индо-Тихоокеанского региона.
Как сообщает Republik Merdeka, председатель НС Хюэ подчеркнул важность создания безопасности и процветания для всех стран мира. Поэтому, стремясь укрепить дружественные отношения между двумя странами, председатель НС Хюэ призвал к сотрудничеству в различных областях между Вьетнамом и Индонезией, таких как взаимодействие в области политики, безопасности, экономической торговли, культуры, социальных вопросов и обменов между их народами.
"Межсекторальное сотрудничество очень важно для этого региона, где зародились безопасность и процветание Индо-Азиатско-Тихоокеанского региона. Две страны должны объединиться для достижения общих целей в эту эпоху", - продолжил он.
Republik Merdeka также приводит слова председателя НС Хюэ, который подчеркнул, что обе страны должны отдавать предпочтение поведению, соответствующему принципам ООН и международного права.
По мнению председателя НС Вьетнама, 10 принципов Бандунгской конференции 1955 г., такие как мир, сосуществование с ценностями и уважение суверенитета, также должны использоваться в качестве важного ориентира для двух стран в налаживании сотрудничества и преодолении общих проблем. Можно надеяться, что, реализуя эти принципы, Индонезия и Вьетнам смогут проложить путь к укреплению сотрудничества между двумя странами, добавило издание newswire.