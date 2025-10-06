Báo Ảnh Việt Nam

Пока ни одна компания не выразила желания выйти на рынок криптовалют

Хотя Министерство финансов не получало официальных предложений от предприятий о вхождении в рынок криптоактивов, оно узнало, что некоторые компании готовятся к этому, заявил заместитель министра Нгуен Дык Чи на регулярном брифинге правительства 5 октября.
  Иллюстративное изображение. Источник: ВИА  
Нгуен Дык Чи заявил, что после издания Резолюции № 05/2025/NQ-CP о пилотном проекте по созданию рынка криптоактивов во Вьетнаме министерство срочно приступило к подготовке к его реализации.

Оно разработало подробные правила для пилотных операций, включая налогообложение, сборы и учетную политику, а также поручило специализированным подразделениям разработать процедуры лицензирования.

Кроме того, министерство координирует свои действия с Государственным банком Вьетнама и другими министерствами для доработки рамочной концепции, сообщил чиновник.

Нгуен Дык Чи сказал, что некоторые предприятия провели технические переговоры с представителями министерства по вопросам ИТ-систем, кадрового потенциала, требований к капиталу и операционных процедур, добавив, что после полной подготовки они должны будут подать заявки на получение лицензии в соответствии с Резолюцией 05.
Он подчеркнул, что министерство надеется выдать лицензию по крайней мере одному предприятию до 2026 года, хотя это зависит от готовности предприятий.

Также на пресс-конференции заместитель министра ответил на вопросы о выделении государственных инвестиций. На 2025 год план составляет 1,112 квадриллиона донгов (42,1 млрд долларов США), из которых 51% было выделено по состоянию на 30 сентября. По его словам, правительство стремится достичь 100%.

Для достижения этой цели премьер-министр поручил вице-премьерам возглавить рабочие группы с участием министерств и местных органов власти для устранения препятствий.

Он подчеркнул, что достижение полного расходования средств имеет решающее значение для экономического роста и макроэкономической стабильности, добавив, что правительство принимает решительные меры.
Министр-заведующий канцелярией правительства Чан Ван Шон подтвердил решимость правительства полностью расходовать государственные инвестиционные средства в этом году, подчеркнув, что план был тщательно согласован с мерами по контролю инфляции, стабилизации обменного курса и общему макроэкономическому управлению.

ИЖВ/ВИА

