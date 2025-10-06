НОВОСТИ
Пока ни одна компания не выразила желания выйти на рынок криптовалют
Оно разработало подробные правила для пилотных операций, включая налогообложение, сборы и учетную политику, а также поручило специализированным подразделениям разработать процедуры лицензирования.
Кроме того, министерство координирует свои действия с Государственным банком Вьетнама и другими министерствами для доработки рамочной концепции, сообщил чиновник.
Нгуен Дык Чи сказал, что некоторые предприятия провели технические переговоры с представителями министерства по вопросам ИТ-систем, кадрового потенциала, требований к капиталу и операционных процедур, добавив, что после полной подготовки они должны будут подать заявки на получение лицензии в соответствии с Резолюцией 05.
Он подчеркнул, что министерство надеется выдать лицензию по крайней мере одному предприятию до 2026 года, хотя это зависит от готовности предприятий.
Также на пресс-конференции заместитель министра ответил на вопросы о выделении государственных инвестиций. На 2025 год план составляет 1,112 квадриллиона донгов (42,1 млрд долларов США), из которых 51% было выделено по состоянию на 30 сентября. По его словам, правительство стремится достичь 100%.
Для достижения этой цели премьер-министр поручил вице-премьерам возглавить рабочие группы с участием министерств и местных органов власти для устранения препятствий.
Он подчеркнул, что достижение полного расходования средств имеет решающее значение для экономического роста и макроэкономической стабильности, добавив, что правительство принимает решительные меры.
Министр-заведующий канцелярией правительства Чан Ван Шон подтвердил решимость правительства полностью расходовать государственные инвестиционные средства в этом году, подчеркнув, что план был тщательно согласован с мерами по контролю инфляции, стабилизации обменного курса и общему макроэкономическому управлению.