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НОВОСТИ

Поздравительные телеграммы в связи с Национальным праздником Азербайджана

Поздравительные телеграммы в связи с Национальным праздником Азербайджана
  Фото: internet  
По случаю Национального праздника Азербайджана (28 мая 1918 г. – 28 мая 2024 г.) 28 мая 2024 года президент Вьетнама То Лам, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь и председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман направили поздравительные телеграммы президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, премьер-министру Азербайджана Али Асадову и председателю Милли Меджлиса Азербайджана Сахибе Гафарове.

В тот же день Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон направил поздравительную телеграмму Министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову

ВИА/ИЖВ

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