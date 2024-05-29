Поздравительные телеграммы в связи с Национальным праздником Азербайджана
Поздравительные телеграммы в связи с Национальным праздником Азербайджана
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По случаю Национального праздника Азербайджана (28 мая 1918 г. – 28 мая 2024 г.) 28 мая 2024 года президент Вьетнама То Лам, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь и председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман направили поздравительные телеграммы президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, премьер-министру Азербайджана Али Асадову и председателю Милли Меджлиса Азербайджана Сахибе Гафарове.
В тот же день Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон направил поздравительную телеграмму Министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову
Как передает корреспондент ВИА в Швейцарии, рабочая группа Минздрава Вьетнама во главе с заместителем министра Нгуен Тхи Лиен Хыонг и вьетнамская миссия в Женеве активно взаимодействуют друг с другом на 77-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (WHA77), которая проходит с 28 мая по 1 июня.