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Поездки премьер-министра в Австралию, Новую Зеландию успешны во всех аспектах
Это были первые визиты премьер-министра Фам Минь Тьинь в Австралию и Новую Зеландию в новой должности, а также визиты вьетнамского премьер-министра в эти две страны за последние семь лет, сказал глава МИД.
В Австралии наиболее важным моментом визита стало то, что премьер-министр Фам Минь Тьинь и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявили о поднятии вьетнамско-австралийских отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Два премьер-министра договорились тесно координировать действия для реализации сотрудничества по некоторым основным направлениям, таким как повышение политического и дипломатического доверия в более стратегическом направлении, всестороннее, практическое и эффективное развитие экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества с использованием потенциала двух экономик с взаимодополняющим характером, содействие научно-технологическому сотрудничеству, инновациям, цифровой трансформации, зеленой трансформации...
Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с генерал-губернатором Австралии Дэвидом Херли, председателем Сената Австралии Сью Лайнс и лидером Либеральной партии Австралии (ЛПА) Питером Даттоном. Он принял заместителя спикера Палаты представителей Австралии и председателя группы парламентариев австралийско-вьетнамской дружбы Шарон Клейдон, а также многих других австралийских лидеров.
Он посетил и выступил с речами на вьетнамско-австралийских деловых и образовательных форумах, принял участие в церемонии открытия Австралийско-вьетнамского политического института при университете RMIT, посетил учебные заведения и встретился с представителями вьетнамской общины в стране.
В ходе визита министерства и ведомства двух стран подписали 13 соглашений о сотрудничестве в различных областях. В то же время университеты двух сторон заключили девять соглашений о сотрудничестве, сказал министр Буй Тхань Шон.
В Новой Зеландии премьер-министр Фам Минь Тьинь провел переговоры с премьер-министром Кристофером Лаксоном и встретился с высокопоставленными руководителями Новой Зеландии. Посредством визита две стороны укрепили политическое доверие, взаимопонимание, а также сотрудничество в областях торговли, сельского хозяйства, образования и обменов между людьми, а также открыли возможности для сотрудничества в некоторых новых областях, таких как реагирование к изменению климата, цифровая трансформация и др.
Стороны также договорились совместно активизировать деятельность по развитию торговли, чтобы довести объем двусторонней торговли до 2 миллиардов долларов США в этом году, и принять меры для увеличения двусторонних инвестиций до 500 миллионов долларов США к 2030 году. Они также обязались внести свой вклад в укрепление мира, стабильности и процветания в регионе.
По этому случаю министерства и ведомства Вьетнама и Новой Зеландии подписали три соглашения о сотрудничестве в области образования, экономики, торговли и финансов, которые служат основой и предпосылкой для конкретного и эффективного сотрудничества между министерствами и ведомствами двух стран в ближайшие годы, способствуя стабильному и устойчивому развитию вьетнамо-новозеландского стратегического партнерства.
По словам министра Буй Тхань Шон и Австралия, и Новая Зеландия высоко оценивают растущее положение и роль Вьетнама в регионе и мире, договорились продолжать сотрудничать и поддерживать друг друга на региональных и международных форумах на благо людей, ради мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире.
Отвечая на вопрос об итогах специального саммита АСЕАН-Австралия, Буй Тхань Шон назвал его "золотой вехой" в двусторонних отношениях, поскольку на нем были определены ориентиры сотрудничества на новый период.
Министр Буй Тхань Шон заявил, что специальный саммит, посвященный 50-летию отношений АСЕАН-Австралия, имеет особое значение, поскольку 50-летие является «золотой вехой» в отношениях между АСЕАН и Австралией, на этом саммите стороны определили направления развития отношений в новый период. Данный саммит является свидетельством растущей ценности и важности АСЕАН.
С самого начала Вьетнам активно и динамично участвовал в процессе подготовки, составлении повестки дня и переговорах по документам, а также внес важный вклад в общий успех специального саммита.
В частности, были высоко оценены другими странами глубокие, всеобъемлющие и стратегические заявления Премьер-министра Фам Минь Тьиня на саммите, в которых он правильно оценил уровень отношений АСЕАН-Австралия за последние 50 лет, а также предложил видение, будущие направления и инициативы для развития отношений в ближайшее время.
Участие Вьетнама в специальном саммите способствовало повышению роли Вьетнама в отношениях между АСЕАН и Австралией. В то же время через АСЕАН Вьетнам развивает двусторонние отношения с Австралией в практическом и эффективном направлении в будущем.
В кулуарах саммита премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился со всеми высокопоставленными руководителями стран-членов АСЕАН, Тимора-Лешти, Австралии, Новой Зеландии и генеральным секретарем АСЕАН. Эти партнеры высоко оценили роль и позицию Вьетнама и выразили желание и дальше углублять отношения во всех областях с Вьетнамом.