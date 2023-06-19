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Подведены итоги работы по борьбе с коррупцией и негативными явлениями на провинциальном уровне
19 июня в здании ЦК КПВ прошла конференция по предварительному подведению итогов года деятельности Руководящих комитетов по борьбе с коррупцией и негативными явлениями провинций и городов центрального подчинения (Руководящий комитет на провинциальном уровне).
На конференции председательствовал Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг, глава Центрального руководящего комитета по борьбе с коррупцией и негативными явлениями.
В конференции приняли участие 300 делегатов в формате прямого общения и 2.200 делегатов в формате онлайн на пунктах трансляции в местностях.
Выступая на мероприятии, Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг тепло приветствовал, поздравил и отметил усилия, старания, практический вклад населенных пунктов в профилактику и борьбу с коррупцией, негативными явлениями.
Что касается требований и задач, то решений, чтобы продолжать способствовать дальнейшему улучшению работы Руководящего комитета на провинциальном уровне и по профилактике и борьбе с коррупцией и негативными явлениями в населенных пунктах в ближайшее время, Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг подчеркнул, что необходимо досконально осваивать, более глубоко осознавать положения, роли, функции, задачи, полномочия Руководящего комитета на провинциальном уровне. Он должен действовать упорядоченно, методично, предметно, в соответствии со своими функциями и задачами, а также сопуствовать все более высокой эффективности в работе.
Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг указал, что программа, план, регламент работы должны быть составлены тщательно, регулярно проверяться и побуждаться, а задачи между членами руководящего комитета должны четко распределяться. Он попросил повысить ответственность, решительно бороться с коррупцией и негативными явлениями, не ожидать, полагаться на начальство.
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг попросил сосредоточиться на руководстве выявлением и своевременной обработкой, устранении недостатков, трудностей, узких мест; неотложных вопросах, вызывающих озабоченность общественного мнения; создании дальнейших позитивных изменений в выявлении и борьбе с коррупцией, а аткже негативными явлениями на местном и низовом уровнях.
По его словам, прежде всего, необходимо продолжать направлять усилия на усиление инспектирования, контроля, проверок, рассмотрения жалоб, доносов, рекомендаций, размышлений о коррупции, негативных явлений, чтобы своевременно выявлять и строго устранять ошибки на ранней стадии, не допускать, чтобы мелкие нарушения перерастали в крупные нарушения.
Генеральный секретарь ЦК КПВ подтвердил: «Профилактика, борьба с коррупцией, негативными явлениями - это трудная, сложная война, но с вступлением всей политической системы, консенсусом, поддержкой народа, несомненно, коррупциия и негативные явления будут предотвращенны.».
На конференции председательствовал Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг, глава Центрального руководящего комитета по борьбе с коррупцией и негативными явлениями.
В конференции приняли участие 300 делегатов в формате прямого общения и 2.200 делегатов в формате онлайн на пунктах трансляции в местностях.
Выступая на мероприятии, Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг тепло приветствовал, поздравил и отметил усилия, старания, практический вклад населенных пунктов в профилактику и борьбу с коррупцией, негативными явлениями.
Что касается требований и задач, то решений, чтобы продолжать способствовать дальнейшему улучшению работы Руководящего комитета на провинциальном уровне и по профилактике и борьбе с коррупцией и негативными явлениями в населенных пунктах в ближайшее время, Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг подчеркнул, что необходимо досконально осваивать, более глубоко осознавать положения, роли, функции, задачи, полномочия Руководящего комитета на провинциальном уровне. Он должен действовать упорядоченно, методично, предметно, в соответствии со своими функциями и задачами, а также сопуствовать все более высокой эффективности в работе.
Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг указал, что программа, план, регламент работы должны быть составлены тщательно, регулярно проверяться и побуждаться, а задачи между членами руководящего комитета должны четко распределяться. Он попросил повысить ответственность, решительно бороться с коррупцией и негативными явлениями, не ожидать, полагаться на начальство.
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг попросил сосредоточиться на руководстве выявлением и своевременной обработкой, устранении недостатков, трудностей, узких мест; неотложных вопросах, вызывающих озабоченность общественного мнения; создании дальнейших позитивных изменений в выявлении и борьбе с коррупцией, а аткже негативными явлениями на местном и низовом уровнях.
По его словам, прежде всего, необходимо продолжать направлять усилия на усиление инспектирования, контроля, проверок, рассмотрения жалоб, доносов, рекомендаций, размышлений о коррупции, негативных явлений, чтобы своевременно выявлять и строго устранять ошибки на ранней стадии, не допускать, чтобы мелкие нарушения перерастали в крупные нарушения.
Генеральный секретарь ЦК КПВ подтвердил: «Профилактика, борьба с коррупцией, негативными явлениями - это трудная, сложная война, но с вступлением всей политической системы, консенсусом, поддержкой народа, несомненно, коррупциия и негативные явления будут предотвращенны.».