По сообщению корреспондента Вьетнамского информационного агентства в Каире, в статье под заголовком «Победа при Дьенбьенфу – блестящая веха в истории Вьетнама», опубликованной 21 апреля в газете Cairo Today, журналист Ахмед Хасан подчеркнул большое значение победы вьетнамской армии и народа при Дьенбьенфу.

Автор статьи сообщил, что в эти дни вьетнамский народ по всей стране отмечает 70-летие героической битвы при Дьенбьенфу под руководством президента Хо Ши Мина и генерала армии Во Нгуен Заипа. Победа не только изменила ситуацию во Вьетнаме, но и в мире, поспособствовав движению за национальную независимость в колониальных и зависимых странах. Это был первый случай в мировой истории, когда «колониальная армия» победила европейскую профессиональную армию. Победа имеет большое значение для вьетнамского народа, также является и вдохновением для других колониальных стран по всему миру на их пути к борьбе за независимость.

Почувствовав вдохновение под названием «Вьетнам» колониальные народы во многих частях мира восстали, чтобы свергнуть колониализм и восстановить контроль над своей страной. После битвы при Дьенбьенфу африканские солдаты вернулись на родину, принеся с собой уроки народной войны во Вьетнаме, и многие из них стали лидерами и солдатами народно-освободительного движения на своей родине. Только в 1960 году независимость получили 17 стран, поэтому 1960 год был назван «Годом Африки».

Победа Дьенбьенфу является «блестящей вехой в истории Вьетнама». Победа непосредственно привела к подписанию Женевского соглашения о прекращении войны и восстановлении мира в Индокитае.

Сегодня страна и народ Вьетнама твердо идут по пути благополучного развития. Вьетнамская политика обновления «Дой Мой» за последние 40 лет добилась важных достижений. Вьетнам был бедной и слаборазвитой страной, но сегодня его масштабы экономики постоянно расширяются: валовой внутренний продукт (ВВП) достиг 430 миллиардов долларов США в 2023 году. По масштабам экономика Вьетнама занимает 5-е место в АСЕАН и 35-е место среди 40 крупнейших экономик мира. Вьетнам стал 22-м крупнейшим торговым партнером в мире. Вьетнам вышел из группы стран с низким уровнем дохода в 2008 году и к 2030 году станет страной с доходом выше среднего (около 7500 долларов США).

Вьетнам считается одной из ведущих стран в достижении Целей тысячелетия ООН. Что касается иностранных дел, то из страны, находящейся в осаде и эмбарго, Вьетнам в настоящее время расширил и углубил дипломатические отношения со 193 странами. Вьетнам также установил всеобъемлющее стратегическое партнерство или стратегическое партнерство со всеми пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН, одновременно расширяя экономические и торговые отношения с 230 странами и территориями.