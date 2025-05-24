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Пилотный проект по созданию «умного» пограничного пункта в Монгкай

Власти города Монгкай (провинция Куангнинь) в координации с Группой военной промышленности и телекоммуникаций Viettel провели полевые исследования и разработали конкретное предложение по реализации пилотного проекта строительства «умного» пограничного пункта. Это предложение станет основой для изучения, переговоров и согласования на уровне рабочих групп провинций и приграничных районов двух стран - Вьетнама и Китая. Реализация пилотного проекта на паре международных КПП Монгкай - Дунсин (Китай) уже получила письменное согласование - единое и последовательное - от центрального до провинциального уровня. Этот проект соответствует глобальным тенденциям развития и неоднократно обсуждался в рамках рабочих встреч руководства двух партий, государств и правительств Вьетнама и Китая.

В настоящее время Viettel сотрудничает с администрацией города Монгкай и профильными ведомствами в разработке конкретных планов по реконструкции и модернизации системы, расширению штата специалистов по управлению программным обеспечением и внедрению систем управления грузопотоками. Эти меры направлены на создание логистического центра и пилотное внедрение интеллектуальных КПП в районе пункта Монгкай. После достижения внутреннего согласования администрация Монгкая приступит к переговорам с городом Дунсин для совместного утверждения реализации проекта на принципах «единое планирование, единое строительство, единое управление». Это также станет отправной точкой для последующих обсуждений и согласований на уровне провинциальных рабочих групп обеих стран.

На текущий момент город Монгкай завершил строительство ряда ключевых инфраструктурных объектов в районах КПП Баклуан 1 и Баклуан 2, а также приступил к внедрению ряда технологических решений - таких как автоматический контроль, системы сканирования QR-кодов, распознавание лиц пересекающих границу. Активно продвигается цифровизация таможенных процедур, интеграция информационных систем для оперативного взаимодействия между контрольными органами.

Город Дунсин также в основном завершил ключевые этапы реализации проекта «умного» пограничного пункта, включая автоматические полосы контроля для людей и транспорта, а также внедрение ИИ-систем распознавания лиц и автомобильных номеров. Здесь также проводится тестирование модели «одно окно - одна остановка» с целью сокращения времени прохождения процедур таможенного контроля.

В настоящее время обе стороны находятся на этапе технической стыковки и синхронизации процедур с целью запуска пилотной эксплуатации, а в перспективе - официального запуска модели двустороннего «умного» пограничного пункта с такими функциями, как интеллектуальный контроль безопасности, электронное оформление документов и интегрированная система мониторинга транспортных потоков. Стороны договорились поддерживать тесное взаимодействие, своевременно обмениваться информацией и координировать действия для обеспечения реализации принципа «единое планирование, единое строительство, единое управление».

Реализация проекта «умного» КПП в паре переходов Монгкай - Дунсин способствует модернизации приграничной инфраструктуры на основе интеграции цифровых технологий и пространственного планирования, повышает инвестиционную привлекательность региона и придаёт новый импульс развитию северной приграничной зоны.

ИЖВ/ВИА

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