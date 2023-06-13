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Перестрелка в Даклаке: Арестовано 27 человек - Призыв к бдительности и солидарности
Наряду с задержанием субъектов оперативники также изъяли некоторое количество боевого оружия, в том числе винтовки CKC, и ведут агрессивное преследование остальных субъектов, расследуют инцидент.
Делегация во главе с заместителем премьер-министра Чан Лыу Куангом навестила семьи пострадавших жителей, семьи погибших и раненых милиционеров при исполнении служебных обязанностей, в настоящее время раненые находятся на лечении в поликлинике Тэйнгуен.
12 июня вице-премьер Чан Лыу Куанг подписал Постановление № 684/QD/TTg о присуждении грамоты «За заслуги перед Отечеством» 6 погибшим милиционерам, погибшим 11 июня 2023 года при нападении с применением огнестрельного оружия на штаб-квартиру Народного комитета общин Эатиеу и Эактур уезда Кыкуин, провинция Даклак.
В связи с инцидентом 12 июня провинциальный комитет Партии, Народный совет, Народный комитет, Комитет Отечественного фронта Вьетнама провинции Даклак направили письмо, призывающее соотечественников, товарищей и солдат провинции объединиться верой в политики Партии, руководство партийными комитетами и властей всех уровней.
В письме говорится: Утром 11 июня 2023 года в уезде Кыкуин группа вооруженных лиц напала на милицейские участки общин Эатиеу и Эактур, в результате чего пострадали милиционеры и местные жители. Местные этносы провинции очень возмущены незаконным преступлением этой группы людей.
Провинциальный комитет Партии, Народный совет, Народный комитет и Комитет Отечественного фронта Вьетнама провинции решительно осуждают акт нападения на штаб-квартиру государственных органов, убийства людей и серьезное нарушение закона, в то же время, выразили соболезнование с родными пострадавших.
Провинциальный комитет Партии, Народный совет, Народный комитет, Комитет Отечественного фронта Вьетнама провинции Даклак призывают соотечественников и солдат провинции объединиться, верить в руководящие принципы и политику Партии и руководства местных властей, активно участвовать в движении «Весь народ защищает национальную безопасность», координировать и поддерживать функциональные силы в выполнении служебных обязанностей.