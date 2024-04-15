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Пересмотренный Закон о земле помогает защитить законные права вьетнамцев, проживающих за рубежо
Указывая на огромный инвестиционный потенциал вьетнамского рынка недвижимости для вьетнамцев, проживающих за рубежом, он подчеркнул, что их потребность в приобретении недвижимости на родине очень велика, особенно для тех, у кого есть экономическая и жизненная стабильность. Большинство из них хотят вернуться на родину после выхода на пенсию, даже если они живут во Вьетнаме лишь неполный рабочий день.
По словам Нгуен Минь Дыка, Вьетнам является развивающейся страной и формирующимся рынком, который привлекателен для инвестиций, особенно в землю.
Он сказал, что поправка к Закону о земле не только является политикой, направленной на создание более благоприятных условий для вьетнамцев, проживающих за рубежом, для инвестирования и проживания во Вьетнаме, но и демонстрирует последовательность партии и государства в рассмотрении вьетнамцев, проживающих за рубежом как неотъемлемой части и ресурса нации.
Поскольку главной заботой вьетнамцев, проживающих за рубежом при инвестировании во Вьетнам является защита их активов и прав в соответствии с вьетнамским и международным законодательством, они надеются, что правительство предоставит специальные руководящие документы и официальный канал юридической консультации для поддержки этого вопроса, добавил он.
Пересмотренный Закон о земле, состоящий из 16 глав и 260 статей, принятый на 5-й внеочередной сессии Национального собрания 15-го созыва в январе 2024 года, вступит в силу с 1 января 2025 года, за исключением некоторых отдельных статей. В частности, он расширяет права землепользования для вьетнамцев, проживающих за рубежом и вьетнамских граждан, проживающих за рубежом.