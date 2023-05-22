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НОВОСТИ

Первый рабочий день 5-й сессии Национального собрания 15-го созыва

В первой половине дня 22 мая 5-я сессия Национального собрания (НС) 15-го созыва открылась в зале Зиенхонг Дома НС в Ханое.
  Иллюстративное изображение. Источник: ВИА  
В первой половине дня 22 мая 5-я сессия Национального собрания (НС) 15-го созыва открылась в зале Зиенхонг Дома НС в Ханое.

Заседание открытия транслировалось в прямом эфире Радио “Голос Вьетнама”, Вьетнамским телевидением и телеканалом НС.

Ожидается, что после вступительного слова председателя НС Выонг Динь Хюэ премьер-министр Фам Минь Тьинь выступит с отчетом о дополнительной оценке результатов реализации плана социально-экономического развития и государственного бюджета на 2022 год и на первые месяцы 2023 года. Председатель экономического комитета НС Ву Хонг Тхань выступит с отчетом о проверке по этому вопросу.

Утром председатель ЦК Отечественного фронта Вьетнама До Ван Чьен представит на пятом пленуме доклад, обобщающий мнения и рекомендации избирателей и народа. Член Постоянного комитета НС, председатель Комиссии омбудсмена Дуонг Тхань Бинь выступит на пятом пленуме с докладом о результатах контроля за рассмотрением обращений избирателей.

В первой половине дня председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама До Ван Чиен представит доклад, обобщающий мнения и рекомендации избирателей и народа, направлены на 5-ю сессию НС 15-го созыва. Член Постоянного комитета НС, председатель Петиционного комитета при Постоянном комитете НС Зыонг Тхань Бинь выступит на пятом пленарном заседании с отчетом о результатах надзора за рассмотрением обращений избирателей, направленных на 4-ю сессию НС 14-го созыва.

Законодательный орган планирует обсудить кадровую работу в оставшееся время первого рабочего дня.

ВИА/ИЖВ

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