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Первый в истории мексиканский гастрономический фестиваль пройдет в городе Хошимин

С 15 по 22 сентября в Хошимине пройдет первый мексиканский гастрономический фестиваль, который, как ожидается, станет магнитом для любителей мексиканской кухни и тех, кто интересуется гастрономией этой североамериканской страны. С 15 по 22 сентября в Хошимине пройдет первый мексиканский гастрономический фестиваль, который, как ожидается, станет магнитом для любителей мексиканской кухни и тех, кто интересуется гастрономией этой североамериканской страны.

Мероприятие будет организовано посольством Мексики во Вьетнаме и местными ресторанами, чтобы отметить 213-ю годовщину независимости Мексики и насладиться мексиканской гастрономией, объявленной ЮНЕСКО в 2010 году нематериальным мировым наследием.
Шесть отобранных мексиканских ресторанов, представляющих аутентичность и разнообразие, в том числе District Federal, Agave Saigon, Xolo Tequila Bar, Tacos Fuego, Gringo Tacos y Cantina и Tippy's Mexican Food, подарят посетителям уникальный гастрономический опыт.

Кроме того, на фестивале гости смогут познакомиться с богатым культурным наследием страны, погрузившись в традиционную мексиканскую атмосферу.

Посол Мексики во Вьетнаме Алехандро Негрин представил это беспрецедентное мероприятие как инициативу посольства, направленную на укрепление двусторонних отношений через страсть к еде.

«Поскольку мексиканская кухня внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря своему разнообразию вкусов и традиций, мы надеемся, что это мероприятие подарит вьетнамской публике уникальные впечатления», - сказал Алехандро Негрин, добавив, что оно также является свидетельством крепкой дружбы между двумя народами.

«Мексиканская гастрономия - это сочетание вкусов, красок и традиций, которыми мы стремимся поделиться с вьетнамской публикой. Таким образом, мероприятие обещает быть интересным и оставить незабываемые кулинарные воспоминания», сказал Ву Минь Ань, почетный консул Мексики в городе Хошимин.

ИЖВ/ВИА

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