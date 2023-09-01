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Первый в истории мексиканский гастрономический фестиваль пройдет в городе Хошимин
Мероприятие будет организовано посольством Мексики во Вьетнаме и местными ресторанами, чтобы отметить 213-ю годовщину независимости Мексики и насладиться мексиканской гастрономией, объявленной ЮНЕСКО в 2010 году нематериальным мировым наследием.
Шесть отобранных мексиканских ресторанов, представляющих аутентичность и разнообразие, в том числе District Federal, Agave Saigon, Xolo Tequila Bar, Tacos Fuego, Gringo Tacos y Cantina и Tippy's Mexican Food, подарят посетителям уникальный гастрономический опыт.
Кроме того, на фестивале гости смогут познакомиться с богатым культурным наследием страны, погрузившись в традиционную мексиканскую атмосферу.
Посол Мексики во Вьетнаме Алехандро Негрин представил это беспрецедентное мероприятие как инициативу посольства, направленную на укрепление двусторонних отношений через страсть к еде.
«Поскольку мексиканская кухня внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря своему разнообразию вкусов и традиций, мы надеемся, что это мероприятие подарит вьетнамской публике уникальные впечатления», - сказал Алехандро Негрин, добавив, что оно также является свидетельством крепкой дружбы между двумя народами.
«Мексиканская гастрономия - это сочетание вкусов, красок и традиций, которыми мы стремимся поделиться с вьетнамской публикой. Таким образом, мероприятие обещает быть интересным и оставить незабываемые кулинарные воспоминания», сказал Ву Минь Ань, почетный консул Мексики в городе Хошимин.