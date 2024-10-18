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НОВОСТИ

Первые партии вьетнамских свежих кокосов прибыли в Китай

Первые партии свежих кокосов из Вьетнама прибыли в Китай через сухопутные пограничные пункты пропуска между двумя странами.

 

 15 октября грузовик-рефрижератор с 2700 свежими вьетнамскими кокосами прошел таможенный контроль на пограничном пункте Хэкоу китайской провинции Юньнань, который примыкает к пограничному пункту Лаокай вьетнамской провинции Лаокай.

Продукция с общим весом 21,6 тонны и стоимостью 110 000 юаней (около 15 000 долларов США) прибыла из провинции Бенче в дельте Меконга.

В тот же день другая партия была доставлена на соседний рынок через пограничный пункт Юйи Гуань в городе Пинсян, Гуанси-Чжуанский автономный район Китая. Она также прибыла из провинции Бенче с весом 22,4 тонны и стоимостью 98 000 юаней.

Вьетнамские свежие кокосы получили лицензию на экспорт по официальному каналу в Китай в августе.

За первые девять месяцев 2024 года таможенный пункт Хэкоу обработал импорт 734 000 тонн вьетнамских фруктов на сумму 8,11 млрд китайских юаней, соответственно увеличившись на 26,9% и 143,5% в годовом исчислении, свидетельствуют статистические данные.

Тем временем, с тех пор как 1 января 2022 года вступило в силу Региональное всеобъемлющее стратегическое партнерство (RCEP), Вьетнам получил лицензию на ввоз в Китай еще четырех фруктов через пограничный пункт Юйи Гуань: дуриана, банана, арбуза и кокоса.

Успешный экспорт вьетнамских свежих кокосов является последним свидетельством усилий по продвижению поставок высококачественной сельскохозяйственной продукции в Китай и дальнейшей интенсификации двусторонних торговых связей, способствуя выполнению совместного заявления об отношениях двух стран.

ВИА/ИЖВ

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