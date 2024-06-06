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Пассажирским автомобилям разрешено проезжать по мосту Баклуан II в Куангнинь
Внедрение пассажирского транспорта между городом Халонг провинции Куангнинь и городом Наньнин провинции Гуанси призвано способствовать общему развитию туризма и диверсификации его продуктов в северной прибрежной провинции Вьетнама и ее знаменитом месте - бухте Халонг, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Перед тем как разрешить эту деятельность, Департамент транспорта провинции Куангнинь выпустил уведомление, в котором перечислил коммерческие и непериодические пассажирские транспортные средства из Китая, работающие на маршруте между пограничными районами Вьетнама и Китая, в частности, на маршруте между городами Наньнин и Халонг.
Были приняты меры по оказанию помощи предприятиям, участвующим в ускорении таможенных процедур на таможенном посту моста Баклуан II, а также по обеспечению строгой проверки, надзора и управления временно ввозимыми-экспортируемыми транспортными средствами и багажом пассажиров на пассажирских транспортных средствах в соответствии с законодательством двух стран и двусторонним соглашением об автомобильных перевозках.