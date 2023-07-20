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Очередная пресс-конференция МИД: Углубление экономических отношений между Вьетнамом и США
Это первый визит Джанет Йеллен в качестве министра финансов США. Визит пройдет в контексте того, что две страны организуют очень интересные мероприятия по празднованию 10-летия установления Всеобъемлющего партнерства.
По этому случаю две страны обменяются мерами по дальнейшему углублению экономических связей и содействию восстановлению экономики в период после COVID-19. Две страны также обменяются мерами по поддержке глобального перехода к чистой энергии, развитию сотрудничества в банковской и финансовой сферах, путям повышения финансовой устойчивости и макроэкономической стабильности.
В рамках визита госпожа Джанет Йеллен будет иметь аудиенцию у премьер-министра Фам Минь Тьиня и контакты с руководителями вьетнамских министерств и секторов.