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НОВОСТИ

Очередная пресс-конференция МИД: Углубление экономических отношений между Вьетнамом и США

Министр финансов США посетит Вьетнам с 18 по 20 июля.
  Пресс-секретарь МИД Фам Тху Ханг проводит пресс-конференцию в июле 2023 г. Фото: ВИА  
Во второй половине дня 20 июля на очередной пресс-конференции МИД, отвечая на вопросы журналистов о визите во Вьетнам министра финансов США Джанет Йеллен, пресс-секретарь МИД Фам Тху Ханг сообщила, что министр финансов США посетит Вьетнам с 18 по 20 июля.

Это первый визит Джанет Йеллен в качестве министра финансов США. Визит пройдет в контексте того, что две страны организуют очень интересные мероприятия по празднованию 10-летия установления Всеобъемлющего партнерства.

По этому случаю две страны обменяются мерами по дальнейшему углублению экономических связей и содействию восстановлению экономики в период после COVID-19. Две страны также обменяются мерами по поддержке глобального перехода к чистой энергии, развитию сотрудничества в банковской и финансовой сферах, путям повышения финансовой устойчивости и макроэкономической стабильности.

В рамках визита госпожа Джанет Йеллен будет иметь аудиенцию у премьер-министра Фам Минь Тьиня и контакты с руководителями вьетнамских министерств и секторов.

ВИА/ИЖВ

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