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НОВОСТИ

Очередная пресс-конференция МИД: просьба к Китаю уважать суверенитет Вьетнама над Хоангша

Вьетнам решительно выступает против и просит Китай уважать суверенитет Вьетнама над Хоангша и не повторять подобных нарушений
  Официальный представитель министерства иностранных дел Фам Тху Ханг. Фото: ВИА  
Во второй половине дня 3 августа на очередной пресс-конференции МИД в ответ на вопрос корреспондента о реакции Вьетнама на заявление китайских властей от 28 июля о проведении военных учений с 29 июля по 2 августа в Восточном море, в районе, охватывающем часть архипелага Хоангша (Парасельские острова) Вьетнама, официальный представитель министерства иностранных дел Фам Тху Ханг заявила:

«Тот факт, что Китай вывел часть Хоангша в район военных учений в Восточном море с 29 июля по 2 августа, серьезно ущемил суверенитет Вьетнама над архипелагом и идет вразрез с духом Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC), усложняет ситуацию, не способствует нынешнему переговорному процессу между Китаем и АСЕАН по Кодексу поведения сторон в Восточном море (COC), поддержанию мирной, стабильной и кооперативной среды в Восточном море.

Вьетнам решительно выступает против и просит Китай уважать суверенитет Вьетнама над Хоангша и не повторять подобных нарушений.

ВИА/ИЖВ

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