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Очередная пресс-конференция МИД: просьба к Китаю уважать суверенитет Вьетнама над Хоангша
«Тот факт, что Китай вывел часть Хоангша в район военных учений в Восточном море с 29 июля по 2 августа, серьезно ущемил суверенитет Вьетнама над архипелагом и идет вразрез с духом Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC), усложняет ситуацию, не способствует нынешнему переговорному процессу между Китаем и АСЕАН по Кодексу поведения сторон в Восточном море (COC), поддержанию мирной, стабильной и кооперативной среды в Восточном море.
Вьетнам решительно выступает против и просит Китай уважать суверенитет Вьетнама над Хоангша и не повторять подобных нарушений.