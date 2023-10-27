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Очередная пресс-конференция МИД: высоко оценить решение Гонконга упрощения визовой политики для граждан Вьетнама
По словам представителя МИД, Вьетнам и Особый административный район Гонконг (Китай) являются важными экономическими партнерами. Упрощение визовых процедур принесет практическую пользу обеим экономикам, а также людям и бизнесу обеих сторон.
Фам Тху Ханг добавила, что недавно на встречах с партнерами, в том числе с партнерами из Гонконга (Китай), Вьетнам предложил рассмотреть возможность упрощения визовых процедур или освобождения от виз для вьетнамских граждан, тем самым увеличивая торговлю, поездки и обмены между людьми, способствуя развитию отношений дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и его партнерами.