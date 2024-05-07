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Официальный представитель МИД: Вьетнам проявляет большой интерес к камбоджийскому проекту канала Фунан-Техо

Вьетнам проявляет большой интерес к проекту канала Фунан-Техо и уважает законные интересы Камбоджи соответствии с Меконгским соглашением 1995 года, соответствующими положениями Комиссии по реке Меконг (MRC), традиционными и добрососедскими отношениями между двумя странами, заявила 5 мая официальный представитель Министерства иностранных дель (МИД) Фам Тху Ханг.
  Официальный представитель Министерства иностранных дель (МИД) Фам Тху Ханг. Фото: ВИА  
Отвечая на вопрос журналиста о реакции Вьетнама на недавние заявления Камбоджи о реализации проекта, Фам Тху Ханг сказал, что Вьетнам всегда ценит и придает первостепенное значение добрососедству, традиционной дружбе, всестороннему сотрудничеству и долгосрочной устойчивости с Камбоджей в своей внешней политике, желая, чтобы двусторонние отношения продолжали углубляться и становились более практичными и эффективными в различных секторах на благо народов двух стран.

Она добавила, что лидеры двух партий и государств последовательно подтверждают, что историческая традиция солидарности и сплоченности между Вьетнамом и Камбоджей является чрезвычайно важным фактором, большим источником силы для прошлого дела национального освобождения и защиты независимости, а также нынешнего процесса строительства и развития каждой страны.

Вьетнам всегда поддерживает, радуется и высоко оценивает достижения Камбоджи за последние годы, сказала официальный представитель МИД.

Фам Тху Ханг выразила пожелание, чтобы Камбоджа продолжала тесно сотрудничать с Вьетнамом и другими странами MRC для обмена информацией и всесторонней оценки воздействия этого проекта на водные ресурсы и экологическую среду субрегиона Меконга, а также принятия соответствующих мер управления для обеспечения гармоничных интересов прибрежных стран, эффективного и устойчивого управления и использования водных ресурсов реки Меконг для устойчивого развития бассейна, солидарности между прибрежными странами и будущего последующих поколений.

ВИА/ИЖВ

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