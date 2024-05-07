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Официальный представитель МИД: Вьетнам проявляет большой интерес к камбоджийскому проекту канала Фунан-Техо
Она добавила, что лидеры двух партий и государств последовательно подтверждают, что историческая традиция солидарности и сплоченности между Вьетнамом и Камбоджей является чрезвычайно важным фактором, большим источником силы для прошлого дела национального освобождения и защиты независимости, а также нынешнего процесса строительства и развития каждой страны.
Вьетнам всегда поддерживает, радуется и высоко оценивает достижения Камбоджи за последние годы, сказала официальный представитель МИД.
Фам Тху Ханг выразила пожелание, чтобы Камбоджа продолжала тесно сотрудничать с Вьетнамом и другими странами MRC для обмена информацией и всесторонней оценки воздействия этого проекта на водные ресурсы и экологическую среду субрегиона Меконга, а также принятия соответствующих мер управления для обеспечения гармоничных интересов прибрежных стран, эффективного и устойчивого управления и использования водных ресурсов реки Меконг для устойчивого развития бассейна, солидарности между прибрежными странами и будущего последующих поколений.