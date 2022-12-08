Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Отношения между Вьетнамом и РК будут еще больше развиваться во всех сферах

Министр иностранных дел Буй Тхань Шон выразил уверенность в том, что отношения между Вьетнамом и Республикой Корея (РК) будут продолжать процветать во всех областях на благо обоих народов после недавно завершившегося государственного визита президента Нгуен Суан Фука.
  Президенты Нгуен Суан Фук (сзади слева) и Юн Сук Ёль (сзади справа) наблюдают за подписанием меморандума о взаимопонимании по укреплению сотрудничества между двумя министерствами иностранных дел. Фото: ВИА  
Предоставляя более подробную информацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, министр Шон отметил, что в рамках этого партнерства сотрудничество между Вьетнамом и РК будет укрепляться и расширяться во всех областях, от политики до дипломатии, безопасности и обороны, экономики, торговли и инвестиций до образования, науки и технологий, и народной дипломатии.

В частности, в будущем эти области сотрудничества станут более практичными и плодотворными.

Он добавил, что возведение связей на уровень всестороннего стратегического партнерства придаст импульс укреплению политического доверия и взаимопонимания, тем самым создаст благоприятную среду для развития сотрудничества в различных сферах, прежде всего экономической.

Благодаря значительным достижениям, достигнутым за последние 30 лет, и усилиям обеих стран, отношения Вьетнама и РК будут развиваться еще сильнее по всем направлениям, тем самым принося пользу двум народам и способствуя миру, стабильности, сотрудничеству, процветанию и развитию региона и мира», - сказал он.

Кроме того, добавил министр Шон, содействие обмену между двумя народами, наряду с сотрудничеством в гуманитарных и социальных вопросах, также было в центре внимания визита президента Фука. Лидеры обеих стран согласились с необходимостью активизации двусторонних обменов и сочли это важным фактором дружбы между Вьетнамом и РК.

Визит был успешным не только в политическом, но и в социальном плане, отвечая чаяниям народов и бизнеса стран. По словам чиновника, это стало важной вехой и важным импульсом для все более существенного и устойчивого развития двустороннего сотрудничества на благо двух народов, наряду с миром, стабильностью, сотрудничеством и развитием в регионе и мире.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top