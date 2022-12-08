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Отношения между Вьетнамом и РК будут еще больше развиваться во всех сферах
В частности, в будущем эти области сотрудничества станут более практичными и плодотворными.
Он добавил, что возведение связей на уровень всестороннего стратегического партнерства придаст импульс укреплению политического доверия и взаимопонимания, тем самым создаст благоприятную среду для развития сотрудничества в различных сферах, прежде всего экономической.
Благодаря значительным достижениям, достигнутым за последние 30 лет, и усилиям обеих стран, отношения Вьетнама и РК будут развиваться еще сильнее по всем направлениям, тем самым принося пользу двум народам и способствуя миру, стабильности, сотрудничеству, процветанию и развитию региона и мира», - сказал он.
Кроме того, добавил министр Шон, содействие обмену между двумя народами, наряду с сотрудничеством в гуманитарных и социальных вопросах, также было в центре внимания визита президента Фука. Лидеры обеих стран согласились с необходимостью активизации двусторонних обменов и сочли это важным фактором дружбы между Вьетнамом и РК.
Визит был успешным не только в политическом, но и в социальном плане, отвечая чаяниям народов и бизнеса стран. По словам чиновника, это стало важной вехой и важным импульсом для все более существенного и устойчивого развития двустороннего сотрудничества на благо двух народов, наряду с миром, стабильностью, сотрудничеством и развитием в регионе и мире.