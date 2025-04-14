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Открытие 44-го заседания Постоянного комитета Национального собрания
В соответствии с программой заседания, оно будет проходить в течение двух недель, разделённых на два этапа: первый этап с 14 по 17 апреля, второй – с 22 по 28 апреля (до утра). В рамках заседания предстоит рассмотреть большое количество вопросов.
Если правительство успеет представить проект реорганизации административных единиц на уровне общин в некоторых провинциях, Постоянный комитет НС также рассмотрит его. ЦК КПВ уже принял решение о слиянии административных единиц на уровне общин, что позволит сократить их число по всей стране на 60-70% по сравнению с нынешним состоянием.
Постоянный комитет НС рассмотрит и примет решения по 42 группам вопросов на этом заседании, включая: 24 группы вопросов, касающихся конституционного и законодательного строительства; 10 групп вопросов по экономике, социальным вопросам, государственному бюджету, мониторингу и другим важным вопросам; 8 вопросов, относящихся к компетенции, а также примет решения по 5 вопросам в письменной форме.
Особое внимание на заседании будет уделено рассмотрению предложений по изменению и дополнению некоторых статей Конституции 2013 года, а также созданию Комитета по проекту изменений и дополнений в Конституцию, проведению общественного обсуждения предложенных изменений. Ожидается, что общественные обсуждения продлятся около месяца, а затем 5 дней будут отведены для обобщения мнений.
По словам председателя НС, помимо основных вопросов, уже включённых в программу, имеется ещё множество вопросов, которые должны быть рассмотрены в рамках резервной программы, направленной на оптимизацию структуры государственного аппарата, реорганизацию административных единиц, создание модели местных органов власти на двух уровнях, а также реализацию требований Центрального руководящего комитета по обслуживанию развития науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации в целях выполнения требований Резолюций Политбюро № 57-NQ/TW, устранение «узких мест» для содействия экономическому и социальному развитию.
Председатель Национального собрания подчеркнул, что на данный момент законодательная работа на 9-й сессии является самой масштабной с начала текущего созыва. Согласно программе, которая была направлена депутатам, на сессии будут рассмотрены 30 законов и 7 резолюций, а также 6 проектов законов, не считая множества других законов и резолюций, которые правительство и другие органы продолжат предлагать для включения в программу.
Подчеркнув, что это «фаза завершающих подготовок» перед 9-й сессией, председатель Национального собрания обратил внимание, что после завершения каждого вопроса органы власти должны срочно изучить и учесть замечания Постоянного комитета Национального собрания, внести изменения, доработать и чётко следовать направлениям, установленным на 11-м пленуме ЦК КПВ, чтобы своевременно предоставить материалы депутатам Национального собрания.