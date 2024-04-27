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НОВОСТИ

Открылся фестиваль Чанган 2024 в Ниньбине

26 апреля, т.е. 18 марта по лунному календарю, в ландшафтном комплексе Чанган (провинция Ниньбинь) – объекте всемирного культурного и природного наследия – состоялся Фестиваль Чанган 2024 г., собрав тысячи местных жителей и туристов. На мероприятии присутствовала председатель 42-й Генеральной конференции ЮНЕСКО Симона-Мирела Микулеску.

Фестиваль Чанган 2024 года, посвященный теме «Возвращение в землю наследия Чанган», проводится с множеством значимых культурных красок. В частности, в этом году новой особенностью фестиваля является процессия с драконами от ворот Тамкуан до пристани Чанган и на протяжении всего фестивального путешествия по реке Шаокхэ.

Кроме того, фестиваль предлагает множество уникальных художественных программ на 20 реальных сценах, на которых исполняется более 50 видов этнического искусства из местностей со всей страны. Примечательно, что впервые более 1000 подростков приняли участие в формировании слов «Tràng An World Heritage» на реке Шаокхэ, используя более 300 лодок, что вызвало глубокое и широкое распространение любви и гордости сообщества в отношении объекта всемирного культурного и природного наследия Чанган.

Фестиваль Чанган представляет собой традиционный фестиваль, проводимый ежегодно с целью поминать и отдать дань уважения заслугам святого Кюи Минь Дай Выонга, императоров, предшественников, которые внесли свой вклад в дело строительства и защиты страны.

Это также одно из мероприятий, приуроченных к 10-летию признания ЮНЕСКО ландшафтного комплекса Чанган объектом всемирного культурного и природного наследия (25 июня 2014 г. – 25 июня 2024 г.).

ИЖВ/ВИА

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