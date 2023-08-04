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НОВОСТИ

Открылась ярмарка EWEC - Дананг 2023

Вечером 3 августа в городе Дананг открылась Международная торгово-туристическая и инвестиционная ярмарка Экономического коридора «Восток-Запад» - Дананг 2023 (EWEC Fair - Da Nang 2023) с участием 150 предприятий. Вечером 3 августа в городе Дананг открылась Международная торгово-туристическая и инвестиционная ярмарка Экономического коридора «Восток-Запад» - Дананг 2023 (EWEC Fair - Da Nang 2023) с участием 150 предприятий.

Ярмарка была организована Управлением промышленности и торговли города Дананг совместно с Департаментом содействия развитию торговли Министерства промышленности и торговли Вьетнама.

Это одобренная Министерством промышленности и торговли национальная программа по продвижению торговли на 2023 год, которая проводится ежегодно с целью продвижения местного имиджа, социально-экономического потенциала, инвестиций, торговли и туризма среди организаций, предприятий и инвесторов в рамках Экономического коридора «Восток-Запад».

В данном мероприятии размещены 300 стендов более 150 предприятий, в том числе 283 стендов, представляющих 33 провинции и города Вьетнама и 27 стендов, предоставляющих такие страны, как Лаос, Мьянма, Индонезия, Канада, Венгрия, Китай, Республика Корея, Таиланд...

На ярмарке представлены различные продукты и товары: электричество, электроника, технологическое оборудование; бытовая техника, мебель, предметы интерьера, ремесленные изделия, сувениры... Кроме этого, здесь также представлены потребительские товары, такие как продукты питания, напитки, текстиль, одежда, косметика; туристические услуги, продукты в сферах логистики, образования, здравоохранения, фармацевтики и так далее.

В рамках ярмарки прошли такие важные мероприятия по продвижению инвестиций, как: Конференция по торговым связям, продвижению экспорта - Дананг 2023; Семинар по расширению деловых возможностей с Канадой в рамках Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP). В частности, на этой ярмарке была выделена выставочная площадка для представления потенциала промышленности, торговли, инвестиций и туризма города Дананга с целью продвижения инвестиций среди внутренних и международных инвесторов.

Выступая на открытии ярмарки Заместитель председателя Народного комитета города Дананга Чан Чи Кыонг отметил, что эта ярмарка является важным событием, способствующим дальнейшему развитию дружественного сотрудничества, взаимопонимания и взаимного доверия между странами, расположенными на маршруте экономического коридора «Восток-Запад», а также между странами региона.

По его словам, город Дананг имеет особое значение на экономическом коридоре Восток-Запад. Благодаря достаточно синхронной и современной инфраструктурной системе (включая международный аэропорт, морской порт, железную дорогу, Национальную трассу 1А, шоссе, прибрежную дорогу, дорогу Хошимина) город Дананг способствует расширению торговли между Вьетнамом и другими странами региона, а также на международном уровне.

На фоне серьезных вызовов и непредсказуемых мировых перемен и отечественной экономики социально-экономическое положение города Дананга остается стабильным и сохраняет динамику развития, достигая определенных результатов.

ВИА/ИЖВ

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