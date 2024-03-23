Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Открылась Неделя культуры, спорта и туризма “Amazing Binh Dinh Fest”

Вечером 22 марта в провинции Биньдинь открылась Неделя культуры, спорта и туризма “Amazing Binh Dinh Fest”. Программа началась с проноса факела из храма Тэйшон.
  В огненном шествии приняли участие три спортсмена  
В огненном шествии приняли участие три спортсмена: Нгуен Тхи Тхань Тиен - “Золотая девушка” вьетнамского кикбоксинга родом из провинции Биньдинь, Джереми Перес - трехкратный чемпион мира по аквабайку UIM ABP и Джессика Чавейн - прошлогодняя чемпионка мира по аквабайку UIM ABP среди женщин. Для двух всемирно известных спортсменов возможность нести факел на открытии фестиваля Amazing Binh Dinh Fest в этом году — огромная радость. 

Спортсмен Джереми Перес поделился своими размышлениями: “Вьетнамцы замечательные люди. В январе текущего года я приехал во Вьетнам на 10 дней, и я  прекрасно провел время здесь. Меня встречали очень тепло и гостеприимно. Здесь мы чувствовали себя в полной безопасности. На улице мы с удовольствием фотографировались с местными людьми по их желанию, так же как они с удовольствием встречали нас.

По мнению Джереми Переса, Вьетнам обладает огромным потенциалом для проведения крупных соревнований по аквабайку. Вьетнам также произвёл на Джессику Чавейн глубокое впечатление, несмотря на то, что это ее первая поездка в эту страну.       “Я очень рада побыть здесь, меня всё устраивает. Здесь нас встретили очень тепло. Все улыбаются нам. Здесь я чувствую себя безопасно”

По словам Фам Ань Туана - председателя Народного комитета провинции Биньдинь, Неделя культуры, спорта и туризма “Amazing Binh Dinh Fest” свидетельствует о решимости превратить Биньдинь в крупный туристический центр страны и региона. Ближайшая цель - принять более 5,5 миллионов туристов в этом году, что принесёт доход около 750 миллионов американских долларов.

VOV/VNA

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Прорывная политика, направленная на развитие зеленой экономики

Прорывная политика, направленная на развитие зеленой экономики

Расширенная ответственность производителя (EPR) предусматривает ответственность производителей и импортеров за весь жизненный цикл своей продукции, включая ее утилизацию и переработку.
ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top