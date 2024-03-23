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Открылась Неделя культуры, спорта и туризма “Amazing Binh Dinh Fest”
Спортсмен Джереми Перес поделился своими размышлениями: “Вьетнамцы замечательные люди. В январе текущего года я приехал во Вьетнам на 10 дней, и я прекрасно провел время здесь. Меня встречали очень тепло и гостеприимно. Здесь мы чувствовали себя в полной безопасности. На улице мы с удовольствием фотографировались с местными людьми по их желанию, так же как они с удовольствием встречали нас.
По мнению Джереми Переса, Вьетнам обладает огромным потенциалом для проведения крупных соревнований по аквабайку. Вьетнам также произвёл на Джессику Чавейн глубокое впечатление, несмотря на то, что это ее первая поездка в эту страну. “Я очень рада побыть здесь, меня всё устраивает. Здесь нас встретили очень тепло. Все улыбаются нам. Здесь я чувствую себя безопасно”
По словам Фам Ань Туана - председателя Народного комитета провинции Биньдинь, Неделя культуры, спорта и туризма “Amazing Binh Dinh Fest” свидетельствует о решимости превратить Биньдинь в крупный туристический центр страны и региона. Ближайшая цель - принять более 5,5 миллионов туристов в этом году, что принесёт доход около 750 миллионов американских долларов.