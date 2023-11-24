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Открылась Недель «Великое национальное единство – культурное наследие Вьетнама 2023»
Оно проходит в рамках мероприятий, посвященных 93-й годовщине создания Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ) (18 ноября 1930-2023 гг.) и Дню культурного наследия Вьетнама (23 ноября).
Выступая на церемонии открытия, секретарь ЦК КПВ и председатель Центрального комитета ОФВ До Ван Чиен подчеркнул, что солидарность является ценной традицией Вьетнама.
Он отметил, что сила великой национальной солидарности является одним из важнейших ресурсов, позволяющих Партии, народу и армии преодолевать все трудности и вызовы, успешно осуществлять процесс реформ на пути к процветанию, демократии, справедливости и цивилизации.
Председатель Центрального комитета ОФВ обратился к Министерству культуры, спорта и туризма с просьбой продолжить реализацию мер, в частности, предусмотренных стратегией развития культуры до 2030 года, направленных на сохранение и развитие культурной самобытности этнических групп, глубокое проникновение культуры в жизнь общества, укрепление взаимосвязанной силы национальной солидарности.
В рамках мероприятия пройдут фестивали художественных представлений, программы по проведению фестивалей и культурных ритуалов, посвященные традиционным блюдам и костюмам, а также фотовыставка.