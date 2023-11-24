Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Открылась Недель «Великое национальное единство – культурное наследие Вьетнама 2023»

23 ноября в Ханое состоялась торжественная церемония открытия Недели «Великое национальное единство – культурное наследие Вьетнама 2023» Ежегодное мероприятие направлено на укрепление духа национального единства, а также на почитание, сохранение и популяризацию ценностей культурного наследия 54 этнических групп страны, способствуя повышению осведомленности общественности о важности сохранения и практики культуры.

Оно проходит в рамках мероприятий, посвященных 93-й годовщине создания Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ) (18 ноября 1930-2023 гг.) и Дню культурного наследия Вьетнама (23 ноября).

Выступая на церемонии открытия, секретарь ЦК КПВ и председатель Центрального комитета ОФВ До Ван Чиен подчеркнул, что солидарность является ценной традицией Вьетнама.

Он отметил, что сила великой национальной солидарности является одним из важнейших ресурсов, позволяющих Партии, народу и армии преодолевать все трудности и вызовы, успешно осуществлять процесс реформ на пути к процветанию, демократии, справедливости и цивилизации.

Председатель Центрального комитета ОФВ обратился к Министерству культуры, спорта и туризма с просьбой продолжить реализацию мер, в частности, предусмотренных стратегией развития культуры до 2030 года, направленных на сохранение и развитие культурной самобытности этнических групп, глубокое проникновение культуры в жизнь общества, укрепление взаимосвязанной силы национальной солидарности.

В рамках мероприятия пройдут фестивали художественных представлений, программы по проведению фестивалей и культурных ритуалов, посвященные традиционным блюдам и костюмам, а также фотовыставка.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top