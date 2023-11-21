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Отечественные инвесторы опережают иностранных в юго-восточном регионе
Провинция Биньзыонг, являющаяся промышленным центром, привлекла за рассматриваемый период 71,44 трлн. донгов и 1,3 млрд. долл. Такая же тенденция наблюдалась и в соседней провинции Донгнай - 50,75 трлн. донгов и более 1 млрд. долл. США соответственно.
За прошедшее время местные власти избирательно подходили к привлечению инвестиций, отдавая предпочтение высокотехнологичным, менее трудоемким и экологически чистым проектам, поясняют эксперты.
Кроме того, во многих городах и провинциях региона сузился земельный фонд под промышленные предприятия, а новые индустриальные парки еще не были сформированы, что делает их неспособными принять проекты ПИИ.
Инвесторы увидели большие возможности в регионе, инфраструктура которого, как ожидается, будет завершена к 2026 году: кольцевая дорога № 3 в городе Хошимин, скоростные автомагистрали Бьенхоа-Вунгтау и Бенлюк-Лонгтхань, а также международный аэропорт Лонгтхань.
Поэтому представители США и Японии, а также отечественных компаний постоянно предлагают проекты создания городских территорий, промышленных парков и высокотехнологичных сельскохозяйственных предприятий в Донгнай и Биньзыонге.
Многие из них предлагают местным властям улучшить инвестиционный климат, модернизировать инфраструктуру и уделять больше внимания подготовке кадров.
В ответ на это руководители таких провинций, как Биньзыонг и Донгнай, регулярно встречаются с представителями местных ассоциаций и бизнеса, чтобы найти пути устранения препятствий, связанных с сокращением заказов, и оказать поддержку малым и средним предприятиям в цифровой трансформации.