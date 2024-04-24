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НОВОСТИ

Остров Фукуок был называн «Вьетнамскими Мальдивами»

Ким Чжи Вон, корреспондент крупнейшей газеты Республики Корея «Чосон Ильбо», недавно похвалил остров Фукуок, расположенный у побережья провинции Кьенжанг в дельте Меконга, как место, которое удовлетворяет все пять чувств.

Отправившись в феврале на трехдневную экскурсию по острову, Ким поделилась своими впечатлениями от поездки в статье, опубликованной в The daily 9 апреля.

Автор рассказала, что прилетев на Фукуок, было уже очень темно и она не успела рассмотреть облик острова, ступив на новую землю. Поэтому Ким сразу отправилась ночевать в отель. Она и представить себе не могла, что через несколько часов проснется и увидит невероятный восход солнца. Сверкающий солнечный свет, отражающийся в изумрудно-синем море, заставил ее думать о том, что это всё ещё сон.

По ее словам, нет никаких сомнений в том, что Фукуок является самым привлекательным местом Юго-Восточной Азии для корейских туристов со времен пандемии COVID-19. Потребовалось более 10 лет, чтобы это место – остров, известный просто выращиванием перца и производством рыбного соуса – стало «Вьетнамскими Мальдивами».

Остров по-прежнему может похвастаться нетронутыми природными ландшафтами, а более половины его территории внесено в список биосферных заповедников ЮНЕСКО. Ким сказала, что ее впечатлил южный район, в который Sun Group вкладывает значительные средства и развивает его, и где посетители могут насладиться отдыхом на прекрасных пляжах или отправиться на поиски приключений в большой парк развлечений.

 

ИЖВ/ВИА

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