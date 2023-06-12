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Орехи кешью из Биньфыок признаны 5-звездочным продуктом OCOP
Эти продукты производятся акционерным обществом «Ха Ми» в общине Танлап уездаа Донгфу.
Биньфыок может похвастаться более чем 50% общей площади и объема производства в стране. Дерево кешью Биньфыок было защищено Национальным управлением интеллектуальной собственности (Министерство науки и технологий) в отношении географических указаний на всей территории Вьетнама.
По данным провинциального департамента сельского хозяйства и развития сельских районов, в провинции выращивают кешью почти на 152 000 гектарах, а общий объем производства составляет 170 000 тонн.
В настоящее время в Биньфыок насчитывается более 1400 предприятий по переработке кешью и бизнес-центров. Этот сектор зарабатывает более 33 трлн донгов (1,4 млрд долларов США) каждый год.