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Орехи кешью из Биньфыок признаны 5-звездочным продуктом OCOP

«Соленые жареные орехи кешью», «Простые орехи кешью» и «Белые орехи кешью» стали первыми продуктами, получившими 5-звездочное признание OCOP (одна община - один продукт) на национальном уровне южной провинции Биньфыок – «столица» кешью в стране. «Соленые жареные орехи кешью», «Простые орехи кешью» и «Белые орехи кешью» стали первыми продуктами, получившими 5-звездочное признание OCOP (одна община - один продукт) на национальном уровне южной провинции Биньфыок – «столица» кешью в стране.

Эти продукты производятся акционерным обществом «Ха Ми» в общине Танлап уездаа Донгфу.

Биньфыок может похвастаться более чем 50% общей площади и объема производства в стране. Дерево кешью Биньфыок было защищено Национальным управлением интеллектуальной собственности (Министерство науки и технологий) в отношении географических указаний на всей территории Вьетнама.

По данным провинциального департамента сельского хозяйства и развития сельских районов, в провинции выращивают кешью почти на 152 000 гектарах, а общий объем производства составляет 170 000 тонн.

В настоящее время в Биньфыок насчитывается более 1400 предприятий по переработке кешью и бизнес-центров. Этот сектор зарабатывает более 33 трлн донгов (1,4 млрд долларов США) каждый год.

ИЖВ/ВИА

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