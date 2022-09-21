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НОВОСТИ

Опубликовано Руководство по видам сухопутных и пресноводных черепах во Вьетнаме

20 сентября Центр изучения природы сообщил, что Центр изучения природы и Программа сохранения азиатских черепах опубликовали Руководство по определению видов сухопутных и пресноводных черепах во Вьетнаме до 2022 года.
  Эндемичная черепаха Центрального побережья Вьетнама выращивается в полудиком виде в Центре сохранения черепах Кукфыонг. Фото ВИА  

Руководство направлено на предоставление информации властям и центрам спасения дикой природы для определения 26 местных видов сухопутных и пресноводных черепах во Вьетнаме. Документ определяет условия ухода, подходящую среду для повторного выпуска черепах в природу, а также дает информацию о правовых нормах и наказании за незаконную торговлю черепахами.

На черепах часто охотятся для незаконной торговли. По данным Центра изучения природы, большинство видов черепах Вьетнама включены в список охраняемых видов в соответствии с законом.

Из 26 видов черепах, естественно распространенных во Вьетнаме, 23 вида занесены в списки исчезающих и редких видов, при этом 8 видов запрещены для эксплуатации и использования в коммерческих целях.

Кроме того, 24 вида черепах Вьетнама также перечислены в Приложениях к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения и требующими лицензии на международную торговлю и транспортировку.

Красная книга исчезающих видов Международного союза охраны природы и природных ресурсов также классифицирует 23 вида вьетнамских черепах как находящиеся под угрозой и острой угрозой исчезновения.


ВИА

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