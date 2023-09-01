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Опубликована оценка 500 крупнейших частных предприятий
На конец 2021 года во Вьетнаме насчитывалось 694.200 частных предприятий, что составляло 96,6% от общего числа действующих, и на них было занято 58,1% от общего числа работников. Собственный и чистый доход частных предприятий составил 59,3% и 57,8% всех предприятий Вьетнама соответственно.
В то время только 0,22% частных предприятий во Вьетнаме насчитывали 500 рабочих и более, в то время как показатели на предприятиях с иностранными инвестициями и государственных предприятиях составляли 8,29% и 19,52% соответственно.
Согласно оценке, группа VPE500 работает превосходно и по-прежнему сохраняет хорошие темпы роста по сравнению с отечественными частными предприятиями в целом.
В 2019-2021 годах средний размер и совокупные активы предприятий - членов VPE500 были соответственно в 160 и 376 раз выше, чем у других частных компаний в целом.
На долю VPE500 приходится небольшая часть количества предприятий, но они вносят большой вклад в работу отечественных частных предприятий.
В период 2019-2021 гг. в среднем на долю VPE500 приходилось всего 0,075% от общего числа отечественных частных предприятий, но при этом они создавали 12% всех рабочих мест в отечественном частном секторе.
Активы VPE500 составляли 28% от общего объема и приносили 18,4% валового дохода отечественных частных предприятий. Его вклад в государственный бюджет составил 18,4% от общего объема всех отечественных частных предприятий.
Д-р Нгуен Тоан Тханг, руководитель отдела международных связей VIDS и член исследовательской группы VPE500-2023, отметил, что, хотя VPE500 представлены в 53 из 63 провинций и городов страны, около 75% из них находятся в дельте Красной реки и на юго-востоке.
В целом, VPE 500 формируется на основе инфраструктуры, ресурсов и рыночных преимуществ населенных пунктов. Большинство VPE500 работают в обрабатывающей, перерабатывающей, торговой и строительной отраслях.
Предприятия, работающие в сфере недвижимости, строительства, торговли, швейной промышленности и пищевой промышленности, которые сильно пострадали от COVID-19, в этом году в VPE500 уже не входят.
В то же время предприятия банковского и страхового секторов по-прежнему сохраняют свои позиции в рейтинге. Они находятся на высоких позициях и практически не меняются в рейтинге.
Тханг сказал, что политика в отношении бизнеса в ближайшее время должна не только способствовать выходу предприятий на рынок, но и поддерживать их в выживании и росте. В частности, следует поощрять крупные предприятия к увеличению инвестиций для повышения производительности и постепенного перехода к углубленному росту.
Правительство должно проводить политику, направленную на развитие деловых связей, поощряя крупные предприятия, государственные предприятия и предприятия с иностранными инвестициями к созданию совместных предприятий и налаживанию связей с отечественными малыми и средними предприятиями.
Каждый населенный пункт должен развивать свои ведущие частные предприятия, основываясь на местных преимуществах.