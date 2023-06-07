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Оно будет координировать с Amazon Global Selling организацию конференции по трансграничной электронной коммерции, которая, как ожидается, поможет вьетнамским предприятиям найти возможности для экспорта через интернет.
Мероприятие, в котором примут участие успешные продавцы сети Amazon, также направлено на повышение осведомленности отечественного бизнес-сообщества об этом виде торговли.
По данным агентства, конференция по трансграничной электронной коммерции Вьетнама 2023 пройдет в Ханое 7 июня и Хошимине 9 июня, в рамках которой состоится ряд мероприятий, направленных на обновление последней информации об индустрии электронной коммерции и налаживание связей между поставщиками услуг, работающими в пяти различных секторах обслуживания.
Последние исследования Access Partnership показывают, что экспортный доход от электронной коммерции во Вьетнаме может достичь 296,3 трлн донгов (более 12,6 млрд.долл.США) к 2027 году, если местным предприятиям будет оказана поддержка в использовании каналов электронной коммерции для расширения экспортных рынков.
До 86% из 300 микро-, малых и средних предприятий (MSMEs) Вьетнама заявили, что они не смогут осуществлять экспортную деятельность без электронной коммерции.
В iDEA заявили, что на конференции будет представлена информация и программы по поддержке вьетнамских предприятий для выхода на международные рынки.
В рамках мероприятий будут организованы выставки услуг трансграничной электронной коммерции с участием провайдеров из 10 ключевых категорий услуг, определяющих успех онлайн-экспорта.
Семинары азиатских ритейлеров поделятся опытом и уроками успешных торговых партнеров Amazon из Республики Корея, Сингапура и Вьетнама.
Согласно отчету "Индекс электронного бизнеса Вьетнама (EBI) 2023", проведенному Вьетнамской ассоциацией электронной коммерции (Vecom), прогнозируется, что рынок электронной коммерции Вьетнама к концу года вырастет на 25% и достигнет 20 млрд. долл. США.
Вьетнамский рынок электронной коммерции находится на ранней стадии развития. Между тем, масштабы электронной коммерции все еще невелики и составляют около 8,5% от общего объема розничных продаж потребительских товаров и услуг.
В отчете говорится, что до 65% предприятий осуществляют коммерческую деятельность в социальных сетях. Продажи в социальных сетях также считаются наиболее эффективными, превосходя другие формы, такие как бизнес-сайты или приложения, а также платформы электронной коммерции.
В 2023-2025 годах Vecom будет поддерживать государственные органы управления в проведении исследований и разработке предложений по политике и законам, направленным на устойчивое развитие цифровой экономики, а также электронной коммерции. В то же время они будут пропагандировать и поощрять онлайн бизнес-сообщество к осуществлению конкретных мероприятий.