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Олимпийские игры в Париже: Вьетнамские пловцы и бадминтонисты примут участие в соревнованиях 29 июля
В частности, Хоанг выступит в квалификационном раунде на дистанции 800 м вольным стилем, а Линь сыграет с австралийкой Тиффани Хо в квалификационном раунде в женском одиночном разряде.
В прошлом году на 32-х Играх Юго-Восточной Азии (SEA Games 32) Хоанг привез домой три золота и одну бронзу. На Играх ЮВА-31 он завоевал пять золотых медалей и побил два рекорда Игр ЮВА.
На 18-х Азиатских играх (ASIAD 18) в 2018 году Хоанг завоевал серебряную медаль на дистанции 1 500 м вольным стилем. В том же году, участвуя в юношеских Олимпийских играх в Аргентине, он завоевал золотую медаль в заплыве на 800 м вольным стилем.
Путь Хоанга в Париж был устлан как триумфами, так и испытаниями. На ASIAD 19 в прошлом году он завоевал бронзовую медаль на дистанции 800 м вольным стилем, получив путевку на Олимпиаду со временем 7:51.44.
На Олимпийских играх в Париже Хоанг выступит в двух своих любимых видах - на дистанциях 1 500 м вольным стилем и 800 м вольным стилем. Во второй раз участвуя в Олимпийских играх, пловец из провинции Куангбинь стремится превзойти свой профессиональный показатель, чтобы добиться наилучших результатов и найти возможность выйти в финал.
Между тем, Линь - «первая ракетка Вьетнама» - попала в группу K вместе с 11-м номером Бейвен Чжан из США и 80-м номером Тиффани Хо из Австралии.
Ожидается, что Линь, 26-й номер мирового рейтинга, и Чжан не должны встретить сопротивления при победе над Хо. Линь одержала победу над Хо со счетом 2:0 на турнире Spain Masters в марте.
Прямой матч между Линь и Чжан определит победителя группы.
Несмотря на то, что Линь находится на 15 строчек ниже Чжан в мировом рейтинге, первая ракетка Germany Open находится с ней на одном уровне.
В своей последней встрече в прошлом году Линь выиграла у Чжан со счетом 2:1 в последнем 16-м туре Arctic Open в Финляндии.
Это вторая подряд Олимпиада для Линь. В Токио в 2021 году ее соревнования закончились на стадии группового раунда.