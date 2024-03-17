НОВОСТИ
Около 65 миллионов долларов США потрачено на модернизацию железнодорожных переездов
За счет этих средств были завершены работы по модернизации и ремонту 226 из 291 железнодорожного переезда, на которых были нарушены соответствующие правила.
Остальные 65 железнодорожных переездов были построены за счет различных источников финансирования.
Кроме того, подразделения модернизировали 452 железнодорожных переезда с указателями до переездов с автоматическими шлагбаумами и охраной. Они также завершили строительство 382 из 566 переездов, на что было выделено 600 млрд донгов.
Однако в период 2014-2020 годов из-за трудностей с финансированием из государственного бюджета не были выделены средства на компенсацию и расчистку коридоров безопасности железных дорог, установку указателей коридоров безопасности железных дорог, строительство автомобильных мостов, отдельных от общих с железными дорогами, и путепроводов на национальных автомагистралях над железнодорожными дорогами. В результате большинство проектов по обеспечению безопасности железных дорог и транспортных работ, указанных в решении 994, до сих пор не реализованы.
Министерство транспорта рекомендовало правительству издать директивы или официальные депеши, требующие от министерств, отраслей и населенных пунктов властей сосредоточиться на эффективной реализации проекта.
Населенным пунктам, через которые проходят железные дороги, предложено в приоритетном порядке выделять средства на строительство переездов и барьеров для устранения несанкционированных переходов через железные дороги.
Тем временем Министерству финансов предложено в приоритетном порядке направить средства, полученные от экономической деятельности железных дорог в 2024 и последующих годах, на модернизацию и полное оснащение сигнальной системы на переездах, что обеспечит безопасность жителей.
Модернизация переездов является неотложной задачей для железнодорожного сектора в связи с многочисленными трагическими случаями, произошедшими на переездах.
Несмотря на предупреждения и информационные кампании населенных пунктов, многие люди по-прежнему пренебрегают опасностью и создают незаконные переходы, чтобы облегчить себе путь.
Аварии на железной дороге происходят в основном из-за плохой осведомленности водителей мотоциклов и автомобилей. На многих переездах, когда раздается звонок, мигает красный свет, сигнализируя о прибытии поезда, но многие водители автомобилей и мотоциклов все равно пытаются пересечь железную дорогу, что приводит к столкновениям и даже сходу с рельсов.
Вьетнамская железнодорожная корпорация (VNR) планирует продолжать инвестировать в ремонт и добавление сигналов на 200 переездах. Она также направила в Министерство транспорта документ с предложением премьер-министру продлить срок модернизации и установки автоматических предупреждающих сигналов на 566 других переездах до конца 2025 года.
Заместитель генерального директора VNR Фан Куок Ань сообщил, что премьер-министр издал решение № 358/QĐ-TTg о схеме упорядочения коридоров безопасности движения.
Схема будет направлена на борьбу с незаконно установленными железнодорожными переездами и содержит конкретную дорожную карту с множеством инфраструктурных решений, таких как установка ограждений и строительство эстакад и подземных переходов.
Цель - ликвидировать незаконно установленные переходы на железнодорожных линиях в стране к 2025 году./