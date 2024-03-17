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НОВОСТИ

Около 65 миллионов долларов США потрачено на модернизацию железнодорожных переездов

Министерство транспорта представило правительству отчет о выполнении плана по обеспечению порядка и безопасности в железнодорожных коридорах, как это предусмотрено решением премьер-министра № 994/2014/QD-TTg об обеспечении безопасности автомобильных и железнодорожных перевозок. Соответственно, в период с 2015 по 2023 год на модернизацию переездов через железнодорожные дороги было потрачено более 1,6 триллиона донгов (почти 65 миллионов долларов США), выделенных из государственного бюджета.

За счет этих средств были завершены работы по модернизации и ремонту 226 из 291 железнодорожного переезда, на которых были нарушены соответствующие правила.

Остальные 65 железнодорожных переездов были построены за счет различных источников финансирования.

Кроме того, подразделения модернизировали 452 железнодорожных переезда с указателями до переездов с автоматическими шлагбаумами и охраной. Они также завершили строительство 382 из 566 переездов, на что было выделено 600 млрд донгов.

Однако в период 2014-2020 годов из-за трудностей с финансированием из государственного бюджета не были выделены средства на компенсацию и расчистку коридоров безопасности железных дорог, установку указателей коридоров безопасности железных дорог, строительство автомобильных мостов, отдельных от общих с железными дорогами, и путепроводов на национальных автомагистралях над железнодорожными дорогами. В результате большинство проектов по обеспечению безопасности железных дорог и транспортных работ, указанных в решении 994, до сих пор не реализованы.

Министерство транспорта рекомендовало правительству издать директивы или официальные депеши, требующие от министерств, отраслей и населенных пунктов властей сосредоточиться на эффективной реализации проекта.

Населенным пунктам, через которые проходят железные дороги, предложено в приоритетном порядке выделять средства на строительство переездов и барьеров для устранения несанкционированных переходов через железные дороги.

Тем временем Министерству финансов предложено в приоритетном порядке направить средства, полученные от экономической деятельности железных дорог в 2024 и последующих годах, на модернизацию и полное оснащение сигнальной системы на переездах, что обеспечит безопасность жителей.

Модернизация переездов является неотложной задачей для железнодорожного сектора в связи с многочисленными трагическими случаями, произошедшими на переездах.

Несмотря на предупреждения и информационные кампании населенных пунктов, многие люди по-прежнему пренебрегают опасностью и создают незаконные переходы, чтобы облегчить себе путь.

Аварии на железной дороге происходят в основном из-за плохой осведомленности водителей мотоциклов и автомобилей. На многих переездах, когда раздается звонок, мигает красный свет, сигнализируя о прибытии поезда, но многие водители автомобилей и мотоциклов все равно пытаются пересечь железную дорогу, что приводит к столкновениям и даже сходу с рельсов.

Вьетнамская железнодорожная корпорация (VNR) планирует продолжать инвестировать в ремонт и добавление сигналов на 200 переездах. Она также направила в Министерство транспорта документ с предложением премьер-министру продлить срок модернизации и установки автоматических предупреждающих сигналов на 566 других переездах до конца 2025 года.

Заместитель генерального директора VNR Фан Куок Ань сообщил, что премьер-министр издал решение № 358/QĐ-TTg о схеме упорядочения коридоров безопасности движения.

Схема будет направлена на борьбу с незаконно установленными железнодорожными переездами и содержит конкретную дорожную карту с множеством инфраструктурных решений, таких как установка ограждений и строительство эстакад и подземных переходов.

Цель - ликвидировать незаконно установленные переходы на железнодорожных линиях в стране к 2025 году./

ИЖВ/ВИА

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