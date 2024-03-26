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Ожидается укрепление связей между вьетнамскими и швейцарскими населенными пунктами
Стороны обсудили вопросы парламентского сотрудничества и партнерства между местными органами власти двух стран, в том числе Берна, с целью содействия развитию отношений Вьетнама и Швейцарии, ориентированных на результат во всех сферах.
Чан Куанг Фыонг призвал Берн продолжать поддерживать и создавать оптимальные условия для вьетнамской диаспоры в Швейцарии, чтобы она могла обосноваться, интегрироваться в местное общество и способствовать повышению своей роли в качестве моста для укрепления двусторонних связей.
В ходе заседания Патрик Трис поделился функциями, задачами и опытом секретариата Большого совета Берна в консультировании генерального секретаря по соответствующим вопросам, чтобы обеспечить прозрачность, современность и профессионализм в работе.
Также 25 марта состоялась рабочая встреча вьетнамской делегации с мэром города Берн Алеком фон Граффенридом.
Заместитель председателя НС Вьетнама ознакомил принимающую сторону с достижениями социально-экономического развития страны за почти 40 лет Доймой (Обновление), а также с целями и стратегией развития.
Он выразил надежду, что отношения между двумя странами, их столицами и другими населенными пунктами будут и впредь приносить плодотворные результаты, способствуя миру, стабильности, процветанию и развитию.
Мэр Граффенрид отметил, что впечатлен красотой вьетнамской земли, народа и культуры, и выразил надежду посетить Вьетнам, здание НС и Ханой в ближайшем будущем.
Ранее заместитель председателя Чан Куанг Фыонг и делегация НС посетили и встретились с сотрудниками Постоянного представительства Вьетнама в Женеве и посольства Вьетнама в Швейцарии.