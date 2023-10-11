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ОВНДС содействует сотрудничеству между Вьетнамом и Нидерландами
Выступая на конференции, председатель Союза обществ дружбы Вьетнама Нгуен Фыонг Нга подчеркнула, что с момента установления дипломатических отношений в 1973 году отношения между Вьетнамом и Нидерландами всегда хорошо развиваются. Были совершены многочисленные визиты высокопоставленных руководителей двух стран и проведено множество дружественных мероприятий. Несмотря на то, что ОВНДС было создано в 2013 году, оно активно реализовало практические мероприятия, способствующие укреплению дружбы и развитию сотрудничества между двумя странами.
По словам посла Нгуен Фыонг Нга, ОВНДС необходимо активно предлагать инициативы, составлять план работы на весь срок; активно координировать свои действия с министерствами и отраслевыми ведомствами для организации привлекательных мероприятий в целях расширения сети партнёров; уделять внимание информационно-пропагандистской работе и применять технологии для распространения внешней политики и достижений Вьетнама в защите прав человека и суверенитета над морями и островами.
В течение 2013-2022 годов Исполнительный комитет ОВНДС активно реализовало множество мероприятий, которые способствуют развитию отношений между народами двух стран в соответствии с внешней политикой и руководящими принципами Партии и Государства. ОВНДС активно мобилизовало членов для участия во всех мероприятиях. ОВНДС совместно с Университетом водных ресурсов торжественно отметило 40-летие и 45-летие установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Нидерландами. ОВНДС уделило особое внимание содействию обмену и сотрудничеству между двумя странами. Помимо этого, ОВНДС всегда сопровождает и поддерживает дипломатическую деятельность Партии и Государства.
Делегаты, присутствовавшие на конференции, были согласны с тем, что на срок 2022–2027 годов ОВНДС продолжит повышать эффективность работы, особенно в народной дипломатии, пропагандировать внутреннюю и внешнюю политики Партии и Государства и достижения Вьетнама в процессе «дой мой» и продвигать имидж страны, культуры, истории, людей двух стран для углубления отношений дружбы и сотрудничества.
ОВНДС стремится хорошо выполнить свою роль моста между Вьетнамом и Нидерландами, будет привлекать новых партнеров для содействия сотрудничеству в экономике, торговле, инвестициях и др.