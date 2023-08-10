НОВОСТИ
Объявлен национальный план развития энергетики и добычи полезных ископаемых
Среди них - план по инфраструктуре резервирования и поставок бензина, нефти и газовых продуктов, план по разведке, добыче, переработке и использованию полезных ископаемых, а также генеральный план по энергетике на период 2021-2030 гг. с видением до 2050 года. Все они были утверждены премьер-министром в июле и направлены на расширение возможностей для развития энергетического и горнодобывающего секторов в соответствии с направлением развития страны - зеленой, циркулярной и низкоуглеродной экономикой, политикой партии и государства, а также тенденцией роста в мире.
В задачи генерального плана развития энергетики входит обеспечение энергетической безопасности страны, планомерное, целесообразное и разнообразное развитие видов энергии, стимулирование и создание благоприятных условий для участия всех секторов экономики в развитии энергетики, применение научно-технологических достижений в развитии энергетики, содействие эффективному использованию энергии.
Подчеркивается необходимость создания гармоничной и разумной инфраструктуры всех энергетических секторов в соответствии с уровнем регионального развития, а также осуществления цифровой трансформации в области энергетики, способствующей достижению цели по сокращению выбросов до нуля к 2050 году.
Планирование инфраструктуры резервирования и поставок бензина, нефти и газа направлено на развитие системы инфраструктуры стратегического резерва, производственного резерва, коммерческого резерва, а также транспортировки, обращения и распределения продукции в соответствии с экономическими, техническими и экологическими стандартами, обеспечивая достаточное, безопасное и бесперебойное резервирование и поставки продукции для социально-экономического развития, безопасности и обороны.
Согласно плану, общий объем национальных запасов нефти и нефтепродуктов, включая сырую нефть и продукты ее переработки, должен увеличиться до 75-80 дней чистого импорта к 2030 году и постепенно до 90 дней после этого года.
Целями планирования разведки, добычи, переработки и использования полезных ископаемых являются строгое управление, добыча, переработка, экономичное и эффективное использование полезных ископаемых в соответствии с требованиями экономического развития, охраны окружающей среды, адаптации к изменению климата и достижения углеродно-нейтрального уровня. Также целью является стимулирование инвестиций и создание гармоничной и эффективной добывающей и перерабатывающей промышленности с передовыми технологиями и современным оборудованием в соответствии с мировыми тенденциями.
Все планы включают в себя новые механизмы и политику, которые, как ожидается, будут способствовать прорывному улучшению энергетической и горнодобывающей деятельности.
Они также создают отраслевую и региональную связанность месторождений, делают отечественную инфраструктуру системной по отношению к региональной и мировой, обеспечивают эффективное распределение и использование ресурсов для конкретных регионов и населенных пунктов в соответствии с возможностями экономики.
Одним из основных направлений планирования является стимулирование вовлечения всех секторов экономики в развитие энергетики в направлении зеленой и циркулярной экономики