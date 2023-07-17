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Обнародованы указы президента Вьетнама относительно 8 принятых недавно законов

Обнародованы указы президента Вьетнама относительно 8 принятых недавно законов Утром 17 июля в канцелярии президента Вьетнама в Ханое заместитель начальника канцелярии главы вьетнамского государства Фам Тхань Ха провел пресс-конференцию, на которой были обнародованы указы президента Социалистической Республики Вьетнама относительно 8 законов, принятых на 5-й сессии Национального собрания Вьетнама XV созыва.

По поручению президента страны заместитель начальника канцелярии главы вьетнамского государства обнародовал указы о публикации 8 законов, принятых на недавней 5-й сессии Национального собрания Вьетнама XV созыва, включая: Закон о ценообразовании; Закон о гражданской обороне; Закон о кооперативах; Закон о защите интересов потребителей; Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Закона о народной милиции; Закон об электронных сделках; Закон о тендерах; Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Закона о выезде и въезде вьетнамских граждан на территорию Вьетнама и Закона о въезде, выезде, транзите и проживании иностранных граждан во Вьетнаме.

На пресс-конференции представители министерств и ведомств страны рассказали основное содержание обнародованных законов. Например:

В Закон о защите интересов потребителей были внесены изменения с целью совершенствования государственных институтов относительно защиты прав и законных интересов потребителей; обеспечения стабильности, согласованности, комплексности, прозрачности и осуществимости Закона; создания движущей силы для повышения конкурентоспособности и развития креативности в бизнесе; поощрения общественных организаций к проведению различных мероприятий; повышения эффективности государственного управления защитой интересов потребителей, что будет способствовать социально-экономическому и культурному развитию страны.

В Закон о тендерах были внесены поправки для того, чтобы своевременно устранить ограничения и недостатки действующего Закона; обеспечить согласованность и комплексность правовой системы; способствовать повышению эффективности проведения тендеров, выбора подрядчиков и менеджеров, использования государственной собственности; а также ограничить потери, растраты, негативные явления и коррупцию при проведении тендеров.

В Закон о ценообразовании были внесены изменения в целях совершенствования институтов относительно ценообразования, удовлетворения требований к социально-экономическому развитию в новых обстоятельствах, устранения дублирования профильных законов..., что будет способствовать укреплению международной экономической интеграции.

В Закон об электронных сделках были внесены поправки для того, чтобы узаконить курс партии и политику государства и устранить существующие в практике недостатки с целью адаптации к Четвертой промышленной революции.

Закон о гражданской обороне был исправлен с целью создания единой правовой базы для предотвращения войн, происшествий, катастроф, стихийных бедствий и эпидемий, а также преодоления их последствий; удовлетворения требований к социально-экономическому развитию страны в сочетании с укреплением национальной обороны, безопасности и международной интеграции в новых условиях.

ВИА/ИЖВ

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