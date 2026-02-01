Обеспечить проведение первой Весенней ярмарки с экономией, эффективностью

Сроки проведения Весенней ярмарки с 2 по 13 февраля 2026 года. Иллюстративное фото. Фото: ВИА

Заслушав доклад Министерства промышленности и торговли о ходе подготовки к проведению первой Весенней ярмарки 2026 года, мнения участников совещания и выступления заместителей Премьер-министра, Постоянный состав Правительства единогласно пришёл к следующим выводам: высоко оценить усилия Министерства промышленности и торговли, министерств, ведомств, местных органов власти и корпорации Vingroup по координации и разработке плана организации первой Весенней ярмарки 2026 года; согласовать наименование «Первая Весенняя ярмарка 2026 года». Сроки проведения — с 2 по 13 февраля 2026 года.

Что касается финансирования, то, исходя из действующих нормативных положений, Министерству промышленности и торговли поручено в срочном порядке обобщить потребности министерств и ведомств в финансовой поддержке за счёт средств государственного бюджета (включая поддержку по изучению и использованию опыта выставки A80 «Путь Независимости – Свободы – Счастья») и направить предложения в Министерство финансов 29 января 2026 года. Статьи расходов, подлежащие поддержке из государственного бюджета, осуществляются в соответствии с докладом Министерства промышленности и торговли, представленным на совещании.

Министерство промышленности и торговли несёт ответственность за содержание, показатели и предложения в отчётах. На этой основе Министерству финансов поручено в срочном порядке рассмотреть и дать методические указания в пределах своей компетенции, а по вопросам, выходящим за её рамки, — доложить на рассмотрение компетентного уровня 30 января 2026 года в строгом соответствии с законодательством о государственном бюджете и смежными нормативными актами, обеспечив экономию и эффективность, недопущение расточительства и негативных проявлений, а также соответствие возможностям балансировки государственного бюджета.

Помимо поддержки из центрального бюджета в соответствии с установленными нормами, рекомендуется поощрять участие местных бюджетов либо давать соответствующие указания местным органам власти для содействия эффективной реализации и успешному проведению Весенней ярмарки.

По вопросу выбора подрядчиков: это неотложная задача, требующая немедленного выполнения. Министерства, ведомства и местные органы власти осуществляют её в рамках своей компетенции и в соответствии с законодательством, обеспечивая соблюдение сроков и качества, открытость и прозрачность, экономию и эффективность, не допуская негативных проявлений.

Заместителю Премьер-министра Правительства Буй Тхань Шон — Руководителю Руководящего комитета национальных ярмарок — поручено осуществлять руководство и обеспечить успешное проведение первой Весенней ярмарки 2026 года.