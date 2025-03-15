Новый пассажирский терминал аэропорта Таншон Нхат начнет работу с 30 апреля

Согласно предварительному плану, внутренние рейсы двух авиакомпаний - национального перевозчика Vietnam Airlines и бюджетного перевозчика Vietjet Air - будут выполняться из нового терминала. По указанию премьер-министра аэропорт проведет пробные операции в терминале Т3 перед официальным открытием 30 апреля.



Официальная эксплуатация Терминала Т3 начнется после пикового периода праздников 30 апреля - 1 мая.



Внутренние рейсы остальных четырех авиакомпаний - Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines и Pacific Airlines - будут по-прежнему выполняться из внутреннего терминала T1.



Для подготовки к эксплуатации терминала T3 Международный аэропорт Таншоннят разработал план проверки стабильной работы систем оборудования, процессов обслуживания пассажиров, обучения персонала и взаимодействия с пассажирами.

Проект T3 призван облегчить ситуацию с переполненностью самого загруженного аэропорта страны, с которой он столкнулся в последние годы.



Проект Т3, рассчитанный на обслуживание 20 миллионов пассажиров в год, включает в себя четыре основных компонента: пассажирский терминал, многоэтажный паркинг, интегрированный с неавиационными службами, эстакадную систему дорог перед терминалом и перроны для самолетов. Общий объем инвестиций составит почти 11 триллионов донгов (431,2 миллиона долларов США). Строительство началось в декабре 2022 года.