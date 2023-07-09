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Ниньтхуан начал строительство нового городского района Дамкана на 4.500 миллиардов донгов
Городской район Ca Na New City строится на площадьи 64,46 га, расположен в районе выхода к Восточному морю. Проект имеет плотность застройки около 30% и отводит до 20% площади земли для зелени и ландшафта с 36 зелеными парками в сочетании с экологическими регулирующими озерами.
Кроме того, проект также имеет синхронную и замкнутую систему инженерной инфраструктуры и услуг, включая озеро Тхиеннга, площадь Света, центры заботы о здоровье и салоны красоты, вой спа-центр, зона йоги, тренажерный зал, детская игровая площадка, зона для пожилых людей, школа; торговые центры, супермаркеты, современный умный парковочный тоннель площадью 5.500 м2, трехуровневая система безопасности...
Заместитель председателя совета директоров и генеральный директор акционерного общества ACT Holdings Киеу Ань Туан сказал, что изюминкой Ca Na New City является современный и неоклассический стиль дизайна, оптимизация использования и максимальная гармония с природой, каждая квартира имеет много открытых сторон, открытый балкон. Ca Na New City станет поселением для более чем 9.000 жителей.
Ожидается, что проект будет завершен и введен в эксплуатацию в декабре 2027 года.
Выступая на церемонии, Чан Куок Нам, председатель Народного комитета провинции Ниньтхуан, сказал, что проект нового городского района Ca Na New City решит жилищные потребности всех классов людей с высокими стандартами условий жизни, в то же время поддержит вспомогательными функциями и услугами для морского порта Кана, а также обслужит части рабочих потребностей бизнесменов, экспертов, ученых, исследователей и государственных служащих, работников промышленных парков, морских портов и зон СПГ во время работы в местности.
Что касается департаментов, филиалов и населенных пунктов в зоне проекта Чан Куок Нам попросил сосредоточить, активно, радикально и эффективно реализовать задачи и решения, чтобы устранить трудности для инвесторов в процессе реализации проекта, нельзя уклоняться, безответственно относиться к работе, работать в духе «служение – сопровождение бизнеса и людей», не тянуть с решением трудностей и проблем, влияя на ход проекта.