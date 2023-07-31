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Ниньбинь работает над возрождением туристической индустрии
В частности, летом, которое считается низким сезоном, в провинцию прибыло большое количество туристов. Это свидетельствует о правильном направлении развития туризма и способствует успеху туристической индустрии в первые шесть месяцев этого года.
В качестве примера можно привести пещеру Муа, расположенную в общине Ниньсуан в уезде Хоалы. По словам заместителя директора объекта До Тхи Тху Ли, в день здесь бывает 600-700 посетителей, а в выходные дни - более 1000 человек.
Зоан Минь Тхань, заместитель директора четырехзвездочного отеля Hoang Son Hotel в центре города Ниньбинь, сообщил, что в отеле 214 номеров, а его заполняемость в первой половине 2023 года составит 43%. Кроме того, в отеле имеется большая площадка для проведения мероприятий, вечеринок, конференций и семинаров на тысячи человек, а также туристическое агентство, специализирующееся на организации внутренних туров.
По его словам, пандемия COVID-19 оставила после себя множество последствий, таких как нехватка трудовых ресурсов и снижение числа международных посетителей, что создало трудности для бизнеса. Однако благодаря вниманию Народного комитета провинции и соответствующих ведомств число посетителей Ниньбиня растет, что создает благоприятные условия для гостиничного бизнеса.
По статистике Департамента туризма провинции (DoT), в мае-июне Ниньбинь посетило около 400.000 туристов. Такой впечатляющий результат объясняется тщательной подготовкой к приему туристов, обновлением ландшафта туристических зон, подготовкой кадров и обеспечением безопасности и порядка в туристических местах.
За первые шесть месяцев этого года провинция приняла более 4,5 млн. туристов, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Доходы от туристического сектора составили более 3,8 трлн. донгов (159 млн. долл. США), увеличившись в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Экологическая зона Чанган, пагода Байдинь, Тамкок - Битьдонг, пещера Муа и древний город Хоалы являются популярными местами отдыха отечественных и иностранных туристов, способствуя созданию туристического бренда Ниньбинь.
Организация туристической недели Ниньбиня под названием "Золотой цвет Тамкок - Чанган" в течение последних нескольких лет способствовала популяризации туристических ресурсов провинции.
В ходе туристической недели 2023 года, которая проходила с 27 мая по 4 июня, провинцию посетило около 172.570 человек, что вдвое больше, чем в прошлом году.
По словам Буй Ван Мань, директора DoT, Ниньбинь планирует принять более 5,35 млн. посетителей и заработать на туризме 5,1 трлн. донгов.
По его словам, для этого туристическая отрасль сосредоточится на выполнении основных задач, таких как продолжение работы по организации инспекционных групп для обеспечения общественного порядка и гигиены на туристических объектах провинции. Будут разработаны планы по проведению рекламных программ для туристов с применением цифровых технологий.
Будут организованы учебные курсы для повышения квалификации сотрудников туристических фирм и населенных пунктов провинции, сказал Мань, добавив, что также будут проведены кампании по распространению информации о защите окружающей среды, сохранении и продвижении ценностей наследия, связанных с устойчивым развитием туризма, среди чиновников, управляющих советов, сотрудников и жителей признанного ЮНЕСКО пейзажного комплекса Чанган и туристических предприятий.
Туристическая индустрия провинции Ниньбинь будет прилагать усилия для диверсификации туристических продуктов, фокусироваться на ночной экономике и развивать туризм на экологической и устойчивой основе. Она также будет укреплять государственное управление и создавать благоприятные условия для развития туризма, разрабатывать маркетинговые стратегии и создавать привлекательные рекламные программы, добавил чиновник.