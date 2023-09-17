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Необходимо ускорить процесс улучшения лесов и устойчивого использования земель
Недавно заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг подписал Решение № 993/QD-TTg, утверждающее Национальный план по реализации Декларации Глазго по лесам и землепользованию до 2030 года. Это следующее конкретное действие правительства Вьетнама после твердой приверженности Премьер-министра Фам Минь Тьиня достичь нулевых выбросов к 2050 году на Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP 26).
*Изменения в восприятии и действиях
В 2022 году степень лесного покрытия страны составил 42,02%. Цель проекта по посадке одного миллиарда деревьев в период 2021-2025 годов была одобрена премьер-министром, из которых 690 миллионов деревьев уже посажены в городских и сельских районах; 310 миллионов деревьев сосредоточены в защитных лесах и лесах специального назначения.
В целях повышения эффективности и результативности государственного управления по охране и развитию лесов в провинции Даклак организованы мероприятия по управлению, защите и развитию лесов. Работа по лесонасаждению дала много положительных результатов. В период 2017-2022 годов в районе будет посажено более 12,4 тыс. га леса.
В провинции Дьенбьен расположено около 700 000 гектаров лесных угодий, в том числе более 400 000 гектаров лесных угодий. Чтобы сохранить существующие лесные площади, Провинциальный департамент охраны лесов определил, что продвижение пропаганды правил лесного хозяйства является одним из важных решений, которое может помочь свести к минимуму действия, наносящие ущерб лесу.
В 2022 году в национальном парке У Минь Ха была введена в опытную эксплуатацию система камер пожарного наблюдения с двумя специализированными камерами, которые могут сканировать тепло и записывать изображения, охватывая около 2500 гектаров леса, что эффективно способствует предотвращению пожаров, путем своевременного обнаружения точек возгорания.
* Строгое управление естественными лесными массивами
Чтобы продемонстрировать решимость и политическую приверженность Вьетнама решению серьезных глобальных проблем борьбы с изменением климата и деградацией экосистем на пути к цели создания здоровой планеты, Вьетнам опубликовал Национальный план по реализации Декларации Глазго по лесам и землепользованию до 2030 года.
К 2030 году необходимо коренным образом обратить вспять обезлесение, деградацию лесных ресурсов, деградацию земель и опустынивание, обеспечив гармоничное развитие устойчивого сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, связанного с развитием сельского хозяйства, а также эффективно способствовать выполнению установленных на национальном уровне обязательств по сокращению выбросов парниковых газов (NDC). При этом необходимо восстановить и качественно улучшить 10% бедных естественных лесов к 2025 году и 20% к 2030 году, а также увеличить площадь сертифицированного устойчивого лесопользования до 0,5 млн га. к 2025 году и 1,0 млн га к 2030 году.
Для достижения вышеуказанной цели План предусматривает ключевые задачи и решения, такие как: сохранение и ускорение процесса восстановления лесов и наземных экосистем; формирование и совершенствование национальной и международной торговой политики; содействие развитию устойчивого производства и потребления товаров для достижения общих благ, без вырубки лесов и деградации земель.
В плане также четко говорится о разработке и эффективной реализации политики и программ устойчивого развития сельского хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности и защиты окружающей среды, расширение возможностей доступа, мобилизации и эффективного использования внутренних и международных финансовых ресурсов, государственно-частного сотрудничества для развития сельскохозяйственного и лесного производства и устойчивого управления лесами, сохранения и восстановления экосистем, а также поддержки местных сообществ и этнических меньшинств.