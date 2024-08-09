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Необходимо оказывать поддержку гражданам с эвакуацией из районов со сложной обстановкой
В свете ухудшающейся ситуации с безопасностью министерство также рекомендовало воздержаться от поездок в Израиль, Иран и Ливан без необходимости.
Что касается Бангладеш, Доан Кхак Вьет сообщил, что 7 августа министерство выпустило предупреждение о необходимости поездок, попросив вьетнамских граждан не посещать эту страну в настоящее время. Тем, кто уже находится в Бангладеш, было рекомендовано проявлять повышенную бдительность, защищать себя и свои семьи и держаться подальше от мест массового скопления людей, где могут проходить протесты.
Министерство также распространило предупреждение о поездках на регионы Мьянмы, где происходят сложные события, такие как штаты Шан и Кайин. Гражданам следует избегать этих районов без крайней необходимости и составлять планы эвакуации, если они уже там находятся.
Следуя указаниям министерства, посольства Вьетнама на Ближнем Востоке, в Бангладеш и Мьянме обратились к местным властям с просьбой обеспечить максимальную безопасность для вьетнамских граждан.
Представительствам Вьетнама было настоятельно рекомендовано заблаговременно разработать и при необходимости запустить планы защиты граждан, поддерживать тесную связь, активизировать распространение информации и помогать гражданам перебираться в безопасные районы.
"Мы настоятельно призываем наших граждан в этих странах оставаться в курсе событий и реагировать на информацию и советы местных властей и предупреждения министерства иностранных дел, а также представительств Вьетнама в этих странах", - сказал Доан Кхак Вьет.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций гражданам Вьетнама следует обращаться на горячие линии по защите граждан представительств Вьетнама в соответствующих странах или на горячую линию по защите граждан Консульского департамента по телефону 84 981 84 84.