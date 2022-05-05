Немецкая газета: экономика Вьетнама процветает после пандемии

В марте импортно-экспортный оборот Вьетнама достиг рекордно высокого уровня общей стоимостью 67,37 млрд долларов США, из которых общий экспортный оборот достиг 34,71 млрд долларов США, превысив предыдущий рекорд, достигнутый в июле 2021 года. Фото: ВИА

Корреспондент ВИА в Германии процитировал статью, в которой говорится, что в 2021 году Вьетнам столкнется со многими трудностями в борьбе с COVID-19 из-за сильного распространения штамма “Дельта”. Теперь страна Юго-Восточной Азии полностью открыта даже для иностранных гостей. Хотя штамм «Омикрон» все еще широко распространяется, Вьетнам решил безопасно жить с эпидемией COVID-19.

Согласно статье, в марте импортно-экспортный оборот Вьетнама достиг рекордно высокого уровня в 67,37 млрд. долл. США, из которых общий экспортный оборот достиг 34,71 млрд. долл. США, превысив рекорд, ранее достигнутый в июле 2021 года. Традиционно июль будет самым загруженным месяцем в году, потому что в этом месяце рождественские товары будут экспортироваться в Европу и Америку. Поэтому аналитики считают, что Вьетнаму предстоит новый рекордный год. Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует рост экономики Вьетнама примерно на 6,5% в 2022 году.

Согласно статье, электронные продукты, особенно мобильные телефоны, являются основой экспортного бума Вьетнама. Эта страна также расширяет цепочку поставок, более активно участвуя в цепочке создания стоимости, а не просто собирая мобильные телефоны, как раньше. Текстильная и швейная промышленность, требующая много трудовых ресурсов, также развивается. В 2022 году производственная деятельность вьетнамских швейных предприятий продолжит активно расти. По данным Вьетнамской ассоциации текстиля и одежды (VITAS), экспорт текстиля и одежды за первые два месяца этого года достиг почти 8,2 млрд. долл. США, что на 59% больше, чем за тот же период прошлого года. Ожидается, что в первом квартале этого года экспортный оборот текстиля и одежды достигнет 12,7 млрд. долл. США. Ассоциация текстиля и одежды Хошимина (AGTEK) заявила, что многие текстильные компании получили достаточно заказов на производство до середины этого года, а у некоторых компаний даже есть заказы до конца сентября. Между тем, все больше и больше компаний должны отказываться от заказов, потому что не хватает рабочей силы для производства. Помимо текстиля, вьетнамские деревообрабатывающие предприятия также получили большое количество заказов, при этом многие деревообрабатывающие предприятия работают на полную мощность и загружены до третьего квартала 2022 года. Вьетнам является одним из крупнейших экспортеров изделий из дерева в мире.

По словам экономиста Тима Ли Лахафана из Standard Chartered Bank, все больше и больше международных компаний планируют перенести свои цепочки поставок во Вьетнам — страну, которая считается центром производства электроники, текстиля и обуви в этом районе.

Согласно статье, процветает не только обрабатывающая промышленность и внешняя торговля, но и внутренний туризм Вьетнама. В минувшие выходные во Вьетнаме был продолжительный отпуск, в ходе которого многие рейсы и поезда до туристических направлений были почти заполнены. По оценкам, количество пассажиров, путешествующих самолетами во время выходных, увеличится на 25-30% по сравнению с предыдущим месяцем и примерно на 90-95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С середины марта Вьетнам объявил об открытии своих границ для иностранных посетителей, возобновлении международной туристической деятельности, а также об отмене правил изоляции для прибывающих посетителей.

Туризм вносит важный вклад в экономику Вьетнама. До пандемии, в 2019 году, туризм составлял 9,2% валового внутреннего продукта (ВВП) Вьетнама, и страну посетили более 18 млн. человек из других стран. Правительство Вьетнама желает способствовать скорейшему восстановлению туризма, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный пандемией COVID-19 за последние два года.