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НОВОСТИ

На переговорах утром 7 марта премьер-министр Фам Мин Тьинь и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе совместно объявили о повышении уровня двусторонних отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.

8 марта в Сеуле (Республика Корея) вице-премьер, Министр экономики и финансов Южной Кореи Чхве Сан Мок провел рабочую встречу с Министром финансов Вьетнама Хо Дык Фоком и рабочей делегацией Вьетнама. На встрече Вице-премьер Чхве Сан Мок заявил, что Вьетнам и Южная Корея являются важными торговыми партнерами друг друга. Он подчеркнул, что двум странам необходимо расширить сферы сотрудничества и инвестиций на основе стратегических соглашений, которые заключили руководители двух стран.

Вице-премьер Южной Кореи заявил, что две страны должны содействовать реализации соглашений, расширять торговлю и инвестиции, сотрудничать в целях развития цепочек поставок, а также сотрудничать в областях технологий и человеческих ресурсов.

В свою очередь, Министр Хо Дык Фок заявил, что остается большой потенциал развития сотрудничества в сферах экономики, торговли и финансов между Вьетнамом и Южной Кореей, особенно после того, как две страны подняли отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Он выразил желание повысить эффективность двустороннего сотрудничества, в целом, и финансового сотрудничества, в частности.

В первой половине того же дня Министр Хо Дык Фок встретился с Председателем Южнокорейской комиссии по финансовым услугам (FSC) Ким Джу Хён. Стороны обменялись мнениями о тенденциях в финансовой сфере двух стран и обсудили меры по укреплению финансового сотрудничества, в том числе в области рынка капитала.

В рамках визита в Южную Корею делегация Министерства финансов Вьетнама провела рабочие встречи с руководителями и представителями Службы финансового надзора Южной Кореи (FSS), Южнокорейской биржи (KRX), финансовой корпорации «Hana», Экспортно-импортного банка Южной Кореи (KEXIM)...

ИЖВ/ВИА

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