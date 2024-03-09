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На переговорах утром 7 марта премьер-министр Фам Мин Тьинь и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе совместно объявили о повышении уровня двусторонних отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.
Вице-премьер Южной Кореи заявил, что две страны должны содействовать реализации соглашений, расширять торговлю и инвестиции, сотрудничать в целях развития цепочек поставок, а также сотрудничать в областях технологий и человеческих ресурсов.
В свою очередь, Министр Хо Дык Фок заявил, что остается большой потенциал развития сотрудничества в сферах экономики, торговли и финансов между Вьетнамом и Южной Кореей, особенно после того, как две страны подняли отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Он выразил желание повысить эффективность двустороннего сотрудничества, в целом, и финансового сотрудничества, в частности.
В первой половине того же дня Министр Хо Дык Фок встретился с Председателем Южнокорейской комиссии по финансовым услугам (FSC) Ким Джу Хён. Стороны обменялись мнениями о тенденциях в финансовой сфере двух стран и обсудили меры по укреплению финансового сотрудничества, в том числе в области рынка капитала.
В рамках визита в Южную Корею делегация Министерства финансов Вьетнама провела рабочие встречи с руководителями и представителями Службы финансового надзора Южной Кореи (FSS), Южнокорейской биржи (KRX), финансовой корпорации «Hana», Экспортно-импортного банка Южной Кореи (KEXIM)...