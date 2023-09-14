Báo Ảnh Việt Nam

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На Кубе вышла книга о визите Фиделя Кастро во Вьетнам

Книга «Fidel Castro, Nuestra Sangre por Vietnam» (Фидель Кастро: Наша кровь за Вьетнам) была выпущена латиноамериканским информационным агентством Prensa Latina в Гаване 13 сентября, в ознаменование 50-й годовщины исторического визита лидера во Вьетнам.
  Латиноамериканское информационное агентство Prensa Latina выпустило книгу «Fidel Castro, Nuestra Sangre por Vietnam» (Фидель Кастро, наша кровь за Вьетнам). Фото: ВИА  
Книга «Fidel Castro, Nuestra Sangre por Vietnam» (Фидель Кастро: Наша кровь за Вьетнам) была выпущена латиноамериканским информационным агентством Prensa Latina в Гаване 13 сентября, в ознаменование 50-й годовщины исторического визита лидера во Вьетнам.

Выступая на мероприятии, президент Prensa Latina Луис Энрике Гонсалес сказал, что книга является результатом сотрудничества между Prensa Latina и Вьетнамским информационным агентством (ВИА). В 76-страничной книге собраны десятки изображений, которые знаменуют собой важную веху в отношениях и братстве между Кубой и Вьетнамом.

Присутствие Фиделя во Вьетнаме было жестом личного мужества и призывом к международному сообществу узнать о деле героического вьетнамского народа, а также выражением его солидарности с этой борьбой, добавил он.

Посол Вьетнама на Кубе Ле Тхань Тунг сказал, что книга помогает молодым кубинцам и вьетнамцам лучше понять бесчисленные усилия их старших поколений по построению и развитию отношений между двумя странами, которые передавались им из поколения в поколение.

Ранее издательство Вьетнамского информационного агентства опубликовало двуязычную книгу о визите кубинского лидера Фиделя Кастро в освобожденную зону в центральной провинции Вьетнама Куангчи во время войны 50 лет назад.

Публикация на вьетнамском и испанском языках под названием «Fidel Castro - Vi Viet Nam, nguyen hien dang ca mau!» (Фидель Кастро - Nuestra Sangre Por Vietnam» [Фидель Кастро: Наша кровь за Вьетнам]) приурочена к 50-летию визита кубинского лидера, напоминая людям его знаменитое высказывание «За Вьетнам Куба готова пролить свою кровь».

Это также помогает читателям лучше понять особую привязанность Фиделя Кастро к Вьетнаму, вьетнамскому народу и президенту Хо Ши Мину.

ВИА/ИЖВ

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